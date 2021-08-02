انت الان تتابع تفاصيل خبر إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي والذي كان يتواجد في بعثه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في طوكيو، والسبب هو تلقي بعثة المنتخب شكوي من جانب فندق الإقامة ضد اللاعب بسبب الإساءة لإحدي العاملات في الفندق، لذلك تم استبعاد اللاعب نهائيا قبل مباراة مصر والأرجنتين.

وبعد سؤال اللاعب أكد بأنه لم يقصد الإساءة وأنه قد يكون حصل سوء تفاهم بسبب اختلاف اللغة والثقافات، وتم احتواء الأمر وتأجيل التحقيق في الأمر لحين العودة إلي مصر حتي يعم التركيز علي باقي لاعبي المنتخب المصري لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا والتي تفوق بها المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شئ.

وبعد عودة البعثة إلي مصر بعد الخسارة أمام البرازيل وتوديع اومبياد طوكيو قرر الاتحاد المصري إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين الانتهاء من التحقيق وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد الموضوعة.

هذا وقد أعلن الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد عودة المنافسات في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 5 أغسطس وانتهاء المنافسات وإعلان الفائز بالدوري يوم 27 أغسطس، جدير بالذكر أن الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك مباراة واحدة، وإذا فاز النادي الأهلي سيتساوى مع نادي الزمالك في عدد النقاط ولكن بعدد أهداف أعلي.