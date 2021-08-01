انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الاهلي وشاهد البرامج وتغطيات المباريات بتقنية الـ Al AHLY TV HD والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الاهلي 2021 على النايل سات من أكثر القنوات التي ازداد عليها البحث في الآونة الأخيرة بعد تغيير ترددها رغبةً في مشاهدة كل ما تعرضه من مباريات وبطولات وأيضًا برامج رياضية، فهي تهتم بالشأن الرياضي بشكل كبير مما جذب لها الجماهير من مختلف الدول، واليوم سوف نتطرق للمزيد عن التفاصيل التي تخصها تابعونا.

قناة الاهلي

هي قناة رياضية بدأ بثها منذ بضع سنين واستطاعت أن تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير نظراً لما تُقدمه من محتوى رياضي بحت، كما أنها تتسم بعرض العديد من الأمور وتناقشها بشكل شيق، إلى جانب اهتمامها الكبير بكل ما يحدث في النادي الأهلي من أمور.

تردد قناة الاهلي

بعد تغيير تردد قناة الاهلي زادت مؤشرات البحث عن التردد الجديد من قبل مُحبي القناة والراغبين في مشاهدة كل ما تعرضه القناة من برامج ومباريات وأخبار تخص الرياضة بشكل عام والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وجاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة الاهلي

قناة الاهلي هي من ضمن القنوات الرياضية التي تهتم بالشأن الرياضي الخاص بلاعبي النادي الأهلي، وتتسم القناة بعدة مزايا وهي:

تهدف القناة لبث جميع الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي.

تُقدم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية الممتعة التي تناقش الكثير من الأمور.

تهتم بعرض بعض المباريات سواء كرة القدم وكرة التنس، واليد، والسلة.

تمتلك استوديوهات تحليلية لمناقشة وتحليل المباريات.

تتميز بالدفاع بشكل كبير على نادي الأحمر.

تعرض كل ما يخص لاعبي النادي الأهلي.

برامج قناة الاهلي

تمتلك مجموعة كبيرة من البرامج التي تُقدمها على مدار اليوم ومنها: