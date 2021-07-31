نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل القادمة 01\08\2021 والقنوات الناقلة في كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، حيث المتعة والإثارة والندية والكرة الجميلة سوف تكون حاضرة في هذا اللقاء الكبير، النادي الباريسي يسعى بكل قوة للفوز بالمباراة ورفع كأس السوبر الفرنسي، وتعويض بطولة الدوري الذي كأن قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، وكذلك الثأر من نادي ليل الفرنسي الذي انتزع منه لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، إذاً هي مباراة ثأرية بين الكبيرين، كما أنها سوف تكون استعداد قوي لبداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وسوف تسعى كل فريق للفوز بها لإعطاء دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل انطلاق الدوري، وبداية الموسم ببطولة تسجل في تاريخ أحد الناديين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في السوبر الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة غداً الأحد الأول من أغسطس القادم، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:00:- السادسة بتوقيت “غرينتش.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا واليمن وفلسطين والأردن والبحرين وقطر.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

أرقام وإحصائيات عن مواجهات الفريقين

تقابل الفريقين في 54 مباراة استطاع النادي الباريسي الفوز في 26 مباراة، بينما حقق نادي ليل الانتصار في 13 مباراة، وتعادلا في 15 مباراة.

أكبر فوز كان لصالح باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2015 بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد.

أكبر فوز لصالح ليل كان في الدوري الفرنسي موسم 2019 وانتهى اللقاء بفوز ليل بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

نتائج آخر خمس مباريات لنادي باريس سان جيرمان فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتين.

نتائج آخر خمس مباريات لنادي ليل استطاع الفوز في أربع مباريات وتعادل سلبياً في لقاء واحد.

القنوات الناقلة للمباراة والمعلق

كما هو معروف ومعتاد فإن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تمتلك حقوق نقل كأس السوبر الفرنسي، كما تمتلك نقل الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والعديد من البطولات الأوروبية والعالمية، لذلك سوف تنقل مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي، والذي يجمع بين بطل الدوري وهو نادي ليل ضد بطل كأس فرنسا وهو باريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 2، كما سيتم نقل المباراة على العديد من القنوات الأوروبية مثل قناة Arena Sports 2 HD الصربية، وقناة Arena Sport 1 HD الكرواتية، وقناة BT Sport 2 HD، وسوف ينقل لنا أحداث اللقاء المعلق المتميز جواد بدة.

بطاقة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل