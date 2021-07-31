موعد جميع مباريات الأهلي القادمة في الدوري الممتاز عقب نهاية مشوار الأولومبياد

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محمد سياف - ابو ظبي - أنهى اليوم المنتخب المصري الأولمبي مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، جاء ذلك عقب خسارة المنتخب المصري بهدف دون رد من المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم ضمن منافسات الدور الربع النهائي للبطولة، وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة الدم قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل كافه منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2020/2021 حتى نهاية مشوار المنتخب المصري الأولمبي.

موعد مباريات الأهلي القادمة

أعلنت اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد جميع مباريات الأهلي القادمة حتى انتهاء المسابقة، والتي من المتوقع أن تنتهي في السابع والعشرون من شهر أغسطس على أقصى تقدير، جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتبقي له ثمانية مباريات فقط لينهي مسابقة الدوري العام لهذا الموسم، وفيما يلي بيان بمواعيد جميع مباريات الأهلي القادمة في الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

يوم المباراه الفريقان المتنافسان وموعد وملعب المباراة 4 أغسطس وادي دجلة والأهلي (الأهلي WE السلام الساعة 9.00 مساءً) 7 أغسطس الأهلي وسيراميكا كليوباترا (الأهلي WE السلام 9 مساء) 11 أغسطس الأهلي وإنبي (الأهلي WE السلام 9 مساءً) 14 أغسطس الأهلي وإنبي (الأهلي WE السلام 9 مساءً). 17 أغسطس طلائع الجيش والأهلي (الجيش في السويس 9 مساءً) 20 أغسطس الأهلي والمصري (الإسكندرية 9 مساء) 23-24 أغسطس الجونة والأهلي (خالد بشارة) 26-27 أغسطس الأهلي وأسوان (الأهلي WE السلام)

جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن

نعرض عليكم متابعينا الكرام عبر موقع مصر فايف فيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مباريات البطولة يوم الأربعاء المقبل.