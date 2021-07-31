موعد مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيوينتظر أن تكون مواجهة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو 2021، قوية وحماسية.

ونجح المنتخب البرازيلي في تخطي دور المجموعات كمتصدر عن المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين على ألمانيا والسعودية وتعادل مع كوت ديفوار.

أما المنتخب المكسيكي فقد تأهل كوصيف عن المجموعة الأولى، وذلك بعد أن جمع 6 نقاط من انتصارين على فرنسا وجنوب أفريقيا، فيما خسر من اليابان التي احتلت الصدارة.

وفي الدور ربع النهائي، فاز منتخب البرازيل على منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف، فيما انتصرت المكسيك 6-3 على كوريا الجنوبية.

سيكون موعد مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو هو يوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021.

صافرة المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12 ظهرا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك

تنقل أولمبياد طوكيو على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تكشف "بي إن سبورتس" عن القناة الناقلة لمباراة إسبانيا واليابان، لكن من المتوقع أن تكون قناة "beIN SPORTS HD 7"..

(وكالات)