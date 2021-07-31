نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر والبرازيل اليوم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية 2021 .. موعد المباراة والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والبرازيل اليوم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراته اليوم ضد البرازيل في مواجهة قوية بين الفريقين، حي يقود منتخب الفراعنة الكابتن شوقي غريب مواجهة اليوم ضد البرازيل في دور الثمانية الخاص ببطولة دورة الألعاب الأولمبية المقامة والتي تقام في طوكيو، وكان فريق منتخب مصر الأولمبي قد استطاع أن يحقق التأهل للدور ربع النهائي من الجولة الأخيرة من المجموعات، وذلك بعد تحقيق الفريق فوز مهم على منتخب أستراليا بهدفين دون رد للفريق الأسترالي، وتأهل منتخب مصر من خلال فارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين بعد أن أحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسوف نوضح لكم موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو.

موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021

مباراة مصر والبرازيل تقام اليوم في تمام الثانية عشرة ظهر صباح يوم السبت الموافق يوم 31/7/2021، بتوقيت القاهرة، وتم تحديد هذا الموعد وفق المواعيد التي تم تحديدها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة، وقد حددت اللجنة المنظمة للبطولة أن مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو سوف تقام علي إستاد سايتامى الدولي، وقد تم الإشراف علي هذا الملعب من خلال منتخب مصر الأولمبي لمعرفة مميزات الملعب، وسوف يتم نقل المبارة علي تردد قناة بين سبورت المشفرة علي القمر نايل سات وعرب سات.

مباراة مصر والبرازيل اليوم

نتج عن الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر والبرازيل عن قيام المنتخب بارتداء زيه التقليدي، حيث يقوم منتخب مصر بالظهور باللون الأحمر والأبيض والأسود كالمعتاد، بينما المنتخب البرازيلي سوف يرتدي الزي الأصفر مع الأزرق.

ومن خلال اجتماع اللجنة المنظمة أعلنت أن مباراة مصر والبرازيل سوف تقام من خلال صافرة حكام أسترالية، علي أن يضم الطاقم التحكيمي كل من حكم المباراة السيد كريستوفر بيث من دولة أستراليا، والحكم المساعد الأول هو السيد انطون شيتينين من دولة أستراليا بالإضافة الي الحكم المساعد الثاني وهو السيد جورج لاكرينديس من أستراليا، علاوة علي ذلك الحكم الرابع وهو السيد أدهم مخادمة ​من دولة الأردن، مع تحديد حكم الفيديو الفاروهو السيد ماركو جويدا من دولة إيطاليا مع مساعد أخر لحكم الفيديو وهو السيد فرنانديز من دولة إسبانيا.