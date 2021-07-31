انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة لها في أولمبياد طوكيو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة مصر والبرازيل تعد من المباريات المرتقبة التي يخوضنا منتخبنا الأولمبي في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تلك المباراة الهامة التي تقام يوم السبت القادم الموافق 31/7/2021 علي ستاد سايتامى باليابان، وتلعب هذة المباراة في دور الثمانية وتعد من أصعب المباريات للمنتخب المصري لأن الفائز سيتأهل إلى نصف النهائي وسينافس علي ميدالية، ومن خلال فقرات هذا التقرير سوف نتعرف على المباراة بالتفصيل.

موعد مباراة مصر والبرازيل

الجميع ينتظر موعد مباراة مصر والبرازيل الذي تم تحديده يوم السبت 31 من الشهر الحالي، علي أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

رغم أن الكثير من الإشاعات ترددت أنه سوف يتم نقل هذه المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة علي غرار مباريات دور المجموعات، ولكن في الحقيقة أن هناك قناة واحدة فقط هي التي سوف تقوم بنقل هذه المباراة، وهي من القنوات المشفرة وهي قناة beIN SPORTS HD 7، فيمكنكم ترقب المباراة من خلال هذه القناة.

مشوار الفريقين في البطولة

الفريق المصري تأهل إلي هذا الدور كوصيف عن المجموعة الثالثة بعدما تعادل في المباراة الأولي مع المنتخب الأسباني دون أهداف، أما في المباراة الثانية هُزم منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 1/0، بينما فاز في المباراة الأخيرة علي منتخب أستراليا بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب السامبا كمتصدر عن المجموعة الرابعة بعدما فاز في المباراة الأولى على ألمانيا ثم تعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

من المتوقع أن يتم تشكيل المنتخب المصري الأولمبي 3 – 4 – 3 حيث إن :