نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل، يلعب منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب البرازيل في منافسات كرة القدم في دور الثمانية، وذلك يوم السبت القادم في دورة طوكيو الأولمبية لعام 2021، كما تأهل منتخب مصر في الأولمبياد لكرة القدم إلى الربع النهائي في دورة طوكيو الأولمبية في عام 2020، وذلك بعد أن حصل على المركز الثاني، فور فوزه على الفريق الأسترالي خلال الجولة الثالثة بهدفين في ختام الدور الأول.

كما تعادل منتخب مصر مع منتخب إسبانيا في المباراة الأولى، قبل خسارته أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف، كما أعلنت قناة بين سبورت عن إذاعة المباراة على قناة بين سبورت اكسترا Bein Sport Extra المفتوحة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بتوقيت القاهرة

سوف يلعب منتخب مصر ضد منتخب البرازيل وذلك يوم السبت غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، كما سنوضح لعشاق الكرة المستديرة القنوات الناقلة لمبارة مصر والبرازيل، حيث يتمكنوا من متابعة ومشاهدة مباراة مصر والبرازيل مباشرة أثناء بث المباراة.

المشاركين في مباراة مصر والبرازيل من المنتخب المصري

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المشاركة من المنتخب في أولمبياد طوكيو، وهم كالآتي:

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان، أسامة جلال، كريم العراقي.

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبدالرحمن مجدي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: اللاعب أحمد ياسر ريان، اللاعب صلاح محسن، اللاعب ناصر منسي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والبرازيل أولمبياد طوكيو 2021

نوضح لكم ولكل من يتساءل عن ما هي القنوات الناقلة للمباريات مصر في الأولمبياد، القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تنقل من شبكة قنوات بي إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2020، في بث حصري في المنطقة العربية، حيث ستذاع كلا من مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورت.