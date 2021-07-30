نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبحرين في اولمبياد طوكيو لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبحرين ضمن منافيات ومباريات ختام دور المجموعات في اولمبياد طوكيو لكرة اليد، ويتواجد كلا من المنتخب المصري الاولمبي والمنتخب البحريني الأولمبي في المجموعة الثانية، التي تضم السويد والدنمارك واليابان والبرتغال، ويترقب المتابعون بدء هذه المباراة لكرة اليد والتي تعتبر أحد أهم مباريات اليوم، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموعد والقنوات الناقلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبحرين

قامت مجموعة بين سبورت الرياضية القطرية بالإعلان عن حصولها علي حقوق بث مباراة مصر ضد البحرين بالإضافة إلي العديد من مباريات المنتخب المصري مثل مباراة مصر والبرازيل في دور الـ8 لكرة القدم، وقد قامت مجموعة قنوات الكأس القطرية ببث بعض مباريات كرة القدم للرجال في اولمبياد طوكيو، لكنها لم تقم بالإعلان -حتي الآن- عن بثها لأي مباريات قادمة.

أهم مباريات الاسبوع

مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي كرة القدم للرجال.

مباراة مصر والبحرين لكرة اليد.

مباراة كأس العرش الوداد والمغرب التطواني.

كأس الابطال الفرنسي ليل وباريس سان جيرمان.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب البحرين

تقام مباراة مصر ضد البحرين يوم الأحد الموافق 1 اغسطس 2021، وهذا في تمام الساعة:

3:00 ص بتوقيت تونس.

3:00 ص بتوقيت الجزائر.

3:00 ص بتوقيت المغرب.

4:00 ص بتويت القاهرة.

4:00 ص بتوقيت السودان.

4:00 ص بتوقيت ليبيا.

5:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية.

5:00 ص بتوقيت العراق.

5:00 ص بتوقيت سوريا.

6:00 ص بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

6:00 ص بتوقيت سلطنة عمان.

اولمبياد طوكيو لكرة اليد

ضمن منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد التأهل إلي دور الثمانية بعد الفور في ثلاث مباريات وحصاده ل6 نقاط، وقد فاز منتخب مصر أمام منتخب البرتغال ومنتخب السويد وأيضا اليابان، وقد خسر أمام منتخب بطل العالم منتخب الدنمارك.

والجدير بالذكر أن أصحاب أول 4 مراكز يتم تأهلهم إلي ربع نهائي اولمبياد طوكيو لكرة اليد، ويتم الآتي:

المنتخب المتصدر يلعب مع المنتخب في المركز الرابع.

الوصيف يلعب مع المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولي.

المنتخب صاحب المركز الثالث يلعب مع المنتخب صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولي.

المنتخب في المركز الرابع يلعب مع المتصدر من المجموعة الأولي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ومنتخب البحرين

يتم بث اللقاء المرتقب مجانا عبر شاشات قناة بي ان سبورا اكسترا الرياضية القطرية، وهذا بالتعليق العربي، والجدير بالذكر أن beIN SPORTS Xtra2 تعمل بتقنية الشاشة الفائقة وتقوم بعرض أهم مباريات اولمبياد طوكيو مجانا علي شاشاتها، ويمكنكم التعرف علي تردد قناة بي ان سبورت اكسترا المفتوحة من خلال موقعنا المميز.