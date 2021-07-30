نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والبرازيل هي أحد أهم المباريات في دور ربع النهائي في بطولة دورة الألعاب الأولمبية 2020 والمقامة في طوكيو باليابان، حيث ينتظر العديد من الجماهير هذه المباراة، خاصة بعد أن تمكن المنتخب المصري من حجز بطاقة التأهل والعبور من دوري المجموعات من البطولة الأولمبية.

مشوار مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني شوقي غريب قد تمكن من التأهل لدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي ضمت منتخبات: إسبانيا، والأرجنتين، واستراليا، بجانب المنتخب المصري، واستطاع ابناء النيل الفوز في مباراة وحيدة على منتخب استراليا، والتعادل سلبياً في المباراة الافتتاحية للمجموعة أمام إسبانيا، قبل أن يتلقوا الخسارة بهدف دون رد في الجولة الثانية على يد المنتخب الأرجنتيني، ليحصد المنتخب المصري أربع نقاط، وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة.

أما المنتخب البرازيلي فقد أوقعته قرعة بطولة دورة الألعاب الأولمبية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: ألمانيا، وكوت ديفوار، والمنتخب السعودي، وتمكن السامبا البرازيلي من الفوز على المنتخب الألماني في الجولة الأولى، ثم التعادل سلبياً مع كوت ديفوار في الجولة الثانية، قبل أن يتمكن من الفوز على الأخضر السعودي بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، ليكون المنتخب البرازيلي قد جمع بدوري المجموعات سبع نقاط وضعته على صدارة هذه المجموعة.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرازيل في دور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كرة القدم رجال ظهر يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو تموز من العام 2021، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة مصر والبرازيل في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في دور ربع النهائي من خلال شبكة قنوات bein SPORTS HD7 على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة المعلق التونسي رؤوف بن خليف.