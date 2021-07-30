نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة لها 2021، وخاصة بعد انتهاء دور المجموعات من فعاليات البطولة، وهذا ما سوف يتم تسليط الضوء عليه من خلال السطور القادمة، يمكنك متابعة مباريات هذه البطولة عبر قناة beIN SPORTS Extra المجانية المفتوحة من خلال ضبط التردد، وخاصةً بعدما تعرفت على مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم والقنوات الناقلة بالمجان وأصبح من السهل الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لهذه المباريات، بعد أن تصدرت مباريات اولمبياد طوكيو لكرة القدم نتائج البحث من قبل عشاق كرة القدم وجمهورها حول العالم، بعد تعطل العديد من الدوريات الكروية بالتزامن مع جائحة الوباء المستجد.

مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم

سوف يتم لعب جميع مباريات كرة القدم للدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو2021 يوم السبت القادم والي يوافق 31يوليو الجاري، وتبدأ المباريات في هذا الدور بلقاء إسبانيا مع الكوتديفوار في مباراة ستنعقد علي أرض ملعب مياجي، وتنطلق المباراة في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة أو الحادية عشر بتوقيت السعودي، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين اليابان ونيوزيلندا وستقام بملعب كاشيما سوكر، وموعدها 11صباحًا حسب توقيت القاهرة، 12ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتأتي ثالث مباريات الدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو2021 كأهم مباراة للجماهير المصرية، والتي سوف تعقد بين مصر والبرازيل وعلى ملعب سيتاما، والمنعقدة بتوقيت القاهرة في تمام الثانية عشر ظهرًا، الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة السعودية، أما عن آخر مباريات هذا الدور فسيلتقي فيها كوريا الجنوبية والمكسيك، وسيستضيفها استاد نيسان، وستجرى في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المصري، الثانية مساءً بالتوقيت السعودي.

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم

قامت باقة قنوات بين القطرية بإتاحة فرصة متابعة مباريات أولمبياد طوكيو2021 من خلال قناة بين سبورت غير المشفرة، والتي تنقل نقلت مباراة المنتخب الأولمبي لمصر منذ خمسة أيام، كما أعلنت قنوات SRG SSR نقلها لمباريات طوكيو الأولمبية للبطولة الحالية مجانًا من خلال ترددها10971، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز، على القمر الأوروبي الصناعي.

تردد القنوات الناقلة لبطولة أولمبياد طوكيو

وهناك قنوات مفتوحة أخرى تقوم ببث مباريات الاولمبياد2021 بطوكيو في كرة القدم ذكور، وكذلك المباريات الخاصة بكرة اليد للمنتخب الأولمبي لمصر، وفيما يلي نذكر بعض هذه القنوات وتردداتها:

تردد قناة بين سبورت

نقلت بين سبورت مباراة مصر مع الارجنتين2020 على القمر نايلسات الصناعي المصري، ويمكن الاستمتاع بمتابعة منخب مصر الأولمبي عبر القناة، وكذلك المنتخب السعودي لدورة أولمبياد طوكيو التي تم افتتحها بحفل كبير صباح الجمعة 23يوليو الجاري، وفيما يلي تردد القناة ورموزها:

قمر صناعي: نايل سات

اسم القناة: beIN SPORTS HD7

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

اسم القناة: بين إن سبورت7.

التردد: 11052.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: سهيل سات.

اسم القناة: beIN SPORTS HD7.

التردد: 11623.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل المنتخب المصري الأولمبي

سبق أن قام المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب بالإعلان عن قائمة المشاركين في مباريات الأولمبياد طوكيو2021، وشهد التشكيل تواجد الثلاثي (محمد الشناوي- محمود الونش – أحمد حجازي)، وكان التشكيل كالتالي: