نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في دور الـ 8 بالأولمبياد Egypt VS Brazil في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في منفسات ومباريات ربع نهائي اولمبياد طوكيو لكرة القدم للرجال، كما تتابعون موعد مباراة مصر ضد البرازيل القادمة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من كل انحاء العالم، ولا ننسي التشكيل المتوقع للفريقين وغيرهم من التفاصيل التي تهم من يترقب المباراة الشيقة فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

قامت قناة الكأس الرياضية القطرية ببث العديد من مباريات اولمبياد طوكيو لكرة القدم، لكنها حتي الآن لم تقم بالإعلان عن بث مباراة مصر ضد البرازيل علي شاشاتها، ومن أعلن حصوله علي حقوق بث المباراة هي مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية وهذا من خلال تنزيل تردد قناة بي ان سبورا اكسترا الرياضية beIN SPORTS XTRA 2 .

موعد مباراة مصر ضد البرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي اولمبياد طوكيو يوم السبت 31 يوليو في تمام الساعة:

11:00 ص بتوقيت تونس.

11:00 ص بتوقيت الجزائر.

11:00 ص بتوقيت المغرب.

12:00 م بتويت القاهرة.

12:00 م بتوقيت السودان.

12:00 م بتوقيت ليبيا.

13:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية.

13:00 م بتوقيت العراق.

13:00 م بتوقيت سوريا.

14:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

14:00 م بتوقيت سلطنة عمان.

Egypt VS Brazil

تتجه انظار الجمهور من جميع انحاء العالم صوب ستاد سايتاما 2002 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت 31 يوليو، وقد تأهل منتخب مصر الأولمبي بعد:

التعادل السلبي امام إسبانيا.

الخسارة امام منتخب الأرجنتين.

الفوز علي منتخب استراليا بهدفين دون رد.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تقوم قناة بي ان سبورت اكسترا الثانية ببث مباراة مصر ضد البرازيل غدا السبت علي شاشاتها، والجدير بالذكر أن قناة بين سبورت اكترا هي قناة مجانية مفتوحة تعمل بتقنية الشاشة الفائقة HD ويمكنكم التعرف علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل تردد بي ان سبورت اكسترا من خلال موقعنا ثقفني.

مصر ضد البرازيل في الاولمبياد

تشكيل منتخب مصر امام البرازيل

حارس المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد فتوح – عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر.

ترتيب منتخب مصر

بعد نهاية مباراة مصر ضد استراليا صعد منتخب مصر ليكون وصيفاً عن المجموعة وفي جعبته 4 نقاط محتلا المركز الثاني، وجاء منتخب اسبانيا في الصدارة، وهذا برصيد 5 نقاط.