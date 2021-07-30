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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - جاء تردد قناة الأهلي الجديد ليلتفت حوله محبي وعشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، وبصفة خاصة عشاق القلعة الحمراء، ومع توالي الانتصارات وبطولة بعد بطولة، اكتسبت قناة النادي الأهلي شهرة داخل الوطن العربي، نادي الأهلي أصبح منهج، كثير من الأندية العربية تحاول محاكاته من أجل الوصول لما وصل إليه الأحمر، حيث استطاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة حصد كل البطولات الذي اشترك فيها منها بطولات إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.
تردد قناة الأهلي الجديد
تقدم قناة النادي الأهلي الكثير من البرامج الشيقة والممتعة في آن واحد، ومن أفضل برامجها برامج استوديو التحليلي الذي يطل على فرص الفريق بالفوز بالمباراة وأماكن القوة والضعف وذلك قبل المباراة، ومن أبرز البرامج المقدمة على تلك الشاشة أيضًا، برنامج البيت الكبير، نجوم بكرة، الوقت الإضافي، الأبطال وغيرها من البرامج الأخرى التي لها طابع مؤثر داخل قلوب عشاب القلعة الحمراء.
قناة النادي الأهلي
تعتمد إدارة القناة على كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة من أجل البقاء في المنافسة بين الكم الهائل من القنوات الرياضية المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وبالفعل، أصبحت تلك الشاشة هي أولى اهتمامات معظم محبي كرة القدم، ومن الجانب الأخر، تقدم تلك القناة مجموعة من البرامج الرياضية التي تلقي بظلها على كافة الألعاب الرياضية الأخرى وحثهم على الفوز من أجل استمرار هذا الكيان في النجاح والبلوغ إلى أعلى درجات الإزدهار، أما عن تردد قناة الأهلي على نايل سات، فجاء على النحو التالي.
- التردد: 12169-11392
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي (عمودي)
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