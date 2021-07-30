نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لأولمبياد طوكيو.. مصر VS البرازيل مجانا نايل سات استرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لأولمبياد طوكيو مجانا على النايل سات واسترا الأقمار الأخرى ، هو حديث جماهير الساحرة المستديرة وبالتحديد الجماهير العربية التي ستتابع مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم، وتنطلق مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو يوم السبت الموافق 31-7-2021 بين عدد من المنتخبات الأوليمبية العربية والأجنبية وعلى رأسها المنتخب المصري الأوليمبي الذي سيواجه منتخب البرازيل الأوليمبي، وسوف نستعرض عليكم أدناه تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل مجانا نايل سات استرا والأقمار المختلفة، ذلك بخلاف أنها ستندرج ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات ربع نهائي أوليمبياد طوكيو نايل سات استرا.

القنوات المفتوحة الناقلة لأولمبياد طوكيو مجانا

القنوات الناقلة لأولمبياد طوكيو مجانا ، أكدت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية في بيان لها قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية باليابان، أنها ستنقل وتذيع مباريات المنتخب المصري الأوليمبي مجانا، وكذا مباريات المنتخب السعودي الأولمبي مجانا، وكان هذا بخير مفرح أثار البهجة في قلوب جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربية، وستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر والبرازيل قناة بي إن سبورت المفتوحة مجانا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي قد تعادل سلبياً في أولى المباريات أمام منتخب أسبانيا بنتيجة سلبيه بدون أهداف. ذلك قبل أن يُقابل الهزيمة القاسية من منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد وأعلنت قناة بين سبورت إذاعة مباراة مصر والبرازيل مجانا عبر قناة بين سبورت اكسترا – bein sport extra المفتوحة نايل سات.

تردد قنوات بي إن سبورت القنوات الناقلة أولمبياد طوكيو 2021 على نايل سات beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عمودي 27500 2/3

أما فيما يخص موعد وتوقيت مباراة مصر والبرازيل ، ستنطلق المباراة يوم السبت الموافق 31-7-2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة السعودية والأردن.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم والبرازيل مجانا

إليكم تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports التي تذيع مباراة مصر والبرازيل مجانا نايل سات في أولمبياد طوكيو 2021، علما أن القناة ستكون ضمن قائمة القنوات الناقلة لأولمبياد طوكيو مجانا على النايل سات واسترا.

التردد: 11052

القمر : نايل سات

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4

وكان منتخب مصر الأوليمبي قد تأهل إلى دور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن حقق الانتصار على المنتخب الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. وحصوله على المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على نظيره الأسترالي، ونتيجة لذلك سيقابل المنتخب المصري البرازيل في ربع النهائي.