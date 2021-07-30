نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل الاولمبي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والبرازيل الاولمبي، بعد بفوز المنتخب المصرى على نظيره المنتخب الاسترالى بنتيجة هدفين لصفر في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو . كما سيلتقي فريق مصر الاولمبي يوم السبت المقبل في الدور الربع النهائي نظيره البرازيلي في مباراة صعبة جدا الفائز فيها يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام حاليًا في اليابان وتستمر حتى 8 اوت 2021. وتاهل المنتخب الاوليمبي المصري للدور الربع النهائي عن مجموعة قوية جدا ضمت فرق عالمة الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا. فيما تاهلت البرازيل من مجموعة مكونة من السعودية و ألمانيا وفريق الفيلة كوت ديفوار. حيث ينتظر كافة مشجعى المنتخب المصرى في جميع الدول العربية موعد مباراة الدور الربع النهائي ضد منتخب البرازيل. ومعرفة القنوات الناقلة لها من اجل مشاهدة المباراة.

موعد مباراة مصر والبرازيل الاولمبي

الكل في انتظار المباراة القوية بين اولمبي مصر والبرازيل ضمن العاب طوكيو 2021 وكما هو مقرر سابقا سوف تلعب مباراة المنتخبان البرازيلي والمصري على ملعب سايتاما 2002 بمدينة سايتاما اليابانية يوم السبت الموافق لـ 31 جويلية الحالي، وسوف تعلن بداية صافرة الحكم وانطلاق المباراة على الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة الواحدة مساءا بتوقيت دولة السعودية.

مباراة مصر والبرازيل

عرفت المواجهات السابقة بين المنتخبان المصري والبرازيلي ندية كبيرة ومنافسة شديدة ونذكر منها كأس القارات 2009 FIFA وما يعرف باسم الجيل الذهبي للمنتخب المصري. حيث فاز فريق السامبا على الفراعنة بصعوبة جدا وبنتيجة مثيرة للجدل (4-3). وسوف يلتقي المنتخبان مرة اخرى لكن اليوم في أولمبياد طوكيو في الدور ربع النهائي بالفريقين الأولمبيين. ويسعى كلا الفريقين حصاد احدى المداليات الثلاثة. وبالنظر إلى واقع كرة القدم العالمية والاولمبية فإن راقصي السامبا اعتدوا على مثل هذه البطولات والالقاب القارية. لكن سوف يصدمون هذه المرة بطموح اولمبي مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

اعلنت شبكة قنوات bein sports القطرية الناقل الحصري للبطولة اولمبياد طوكيو 2021 السماح كافة الجماهيرة المتعطشة لمتابعة مباراة مصر والبرازيل على قناة bein sports 7 المشفرة وقناة بي ان سبورت HD Xtra 2 المفتوحة التي يمكن التقاطها على قمر نايل سات بتردد افقي 12604 ومعدل ترميز: 27500 ومعدل التصحيح: ⅔.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يلعب فريق مصر الأولمبي بتشكيلة 3-4-3 وسوف يبدأ المدرب شوقي غريب بالتشكيل المتوقع التالي:

الحارس محمد الشناوي خط الدفاع: محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال خط الوسط: أحمد فتوح – عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر محمد طاهر

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

كما انه من المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب البرازيل أندريه جاردين على التشكيل 4-2-3-1 ومن المحتمل اقحام اللاعبين:

حراسة المرمى سانتوس

الدفاع جيليرمي أرانا – دييجو كارلوس – نينو – داني ألفيش

الوسط برونو جيمارايش – دوجلاس لويز- كلاودينيو – ريتشارليسون – أنتوني

المهاجم ماتيوس كونيا

قائمة المنتخب الاولمبي المصري المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020

علاوة على ذلك، أعلن مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب عن قائمة اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021، كما تم اظافة ثلاثة لاعبين كبار وهم (محمد الشناوي- محمود الونش- أحمد حجازي). وجاءت باقي القائمة على النحو التالي:0