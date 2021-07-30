نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للمباراة . ذلك في أطار كأس السوبر الفرنسي والتي سيكون اللقاء بينهما في يوم الأحد القادم . تلك المباراة بين باريس سان جيرمان وليل بموعدها يوم 1 أغسطس . ذلك في نهائي كأس السوبر الفرنسي . كذلك المباراة الهامة التي يسعى لها فريق باريس لكي ما ينتزع اللقب . كما تنقل المباراة قنوات السوبر الفرنسي المفتوحة . كما أنه من المتوقع أن يكون ذلك اللقاء مواجهته صعبة للغاية بين الفريقين . ذلك لأن مباراة السوبر الفرنسي التي يسعى لها فريق ليل أيضاً أن يتوج بكأس السوبر الفرنسي . كما أشرنا إلي موعد مباراة باريس سان جيرمان . كذلك قال المدير الفني للفريق الفرنسي .تلك المباراة وأشار أليها بقوله مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 . سوف ينتزعها الفريق الفرنسي وذلك لجاهزية الفريق لتلك المباراة .

مباراة ليل وباريس سان جيرمان وموعد المباراة وفقاً لتوقيتات الدول المختلفة

ستذاع المباراة وفقاً للتوقيت العالمي يوم الأحد الساعة 6 مساءً .

كذلك تذاع مباراة السوبر الفرنسي بتوقيت الأمارات الساعة 10 مساءً .

بتوقيت الأمارات الساعة 10 مساءً . كما أن المباراة تذاع بتوقيت سلطنة عمان الساعة 10 مساءً .

سوف تبث المباراة بتوقيت جمهورية مصر العربية في تمام 8 مساءً .

كذلك موعد مباراة باريس سان جيرمان بتوقيت السعودية والكويت في تمام 9 مساءً .

بتوقيت السعودية والكويت في تمام 9 مساءً . كما أن المباراة تبث بتوقيت الجزائر والمغرب في تمام الساعة 7 مساءً .

تلك المباراة ستذاع بتوقيت الأردن ولبنان في تمام الساعة 9 مساءً .

كما أن موعد المباراة بتوقيت قطر وفلسطين سيكون في تمام الساعة 9 مساءً .

تلك المواعيد المعلنة مع فوارق التوقيت وفقاً لكل دولة حسب التوقيت المحلي لها .

مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها وتردداتها

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل هي قنوات بي أن سبورت . تلك القنوات المتعهدة لنقل البطولات العالمية والمحلية أيضاً . كما أن هناك قنوات مفتوحة لنقل مباراة كأس السوبر الفرنسي من ضمن باقة بي أن سبورت الرياضية . كذلك وفقاً للمعلومات المتداولة ستكون قناة ELEVEN SPORT 1 HD . تلك القناة هي الناقلة للمباراة وفيما يخص ترددات قنوات بي أن سبورت . نعرضها لكم كالآتي :-

قناة بي أن سبورت علي القمر الصناعي نايل سات BEIN SPORT HD 7 . تلك القناة ترددها علي القمر هو 12604 . استقطاب القناة علي القمر الصناعي أفقي . كما أن المعدل الخاص بترميز بالقناة هو 27500 . كذلك معامل الترميز الخاصة بالقناة هو 2/3 .

مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 والصفقات الخاصة بفريق باريس سان جيرمان

في الصفقات التي تمت خلال صيف 2021 لفريق باريس سان جيرمان . تلك الصفقات من ضمنها أنضمام اللاعب جورجينو فاينالدوم . ذلك في الموسم الخاص بالانتقالات التي كانت في الصيف الجاري . كما أن تلك الصفقة كانت من ضمن الانتقالات الحرة . كذلك كان العقد لانتقال هذا اللاعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان . ذلك كان مدته ثلاث سنوات . كذلك أعلن مدير فريق باريس سان جيرمان بأنه تم ضم اللاعب أشرف حكيمي . ذلك اللاعب الذي كان يلعب في صفوف نادي أنتر ميلان الإيطالي . كما كان أيضاً ذلك الانتقال من الانتقالات الحرة في الصيف الجاري . تلك الصفقة التي كان عقدها قيمته 60 مليون يورو . كذلك تم التصريح من ضمن المعلومات المتداولة بأن ذلك اللاعب . سيكون في مباراة باريس سان جيرمان وليل . كما أنه بالإضافة لتلك الصفقات المعلنة هناك العديد من الصفقات تمت بتاريخ الفريق .

مباراة السوبر الفرنسي وما هو الملعب الذي سيدور به أحداث المباراة

كما أشرنا في بداية المقال بأن موعد المباراة سيكون يوم 1 أغسطس . كما أن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 . تلك المباراة ستكون أحدثها في تل أبيب في الموعد المعلن . كذلك وفقاً للتوقيتات المشار أليها كذلك القناة التي ستنقل أحداث المباراة هي قناة بي أن سبورت القطرية . كذلك تعتبر هذه المباراة من المباريات الهامة جداً والتي سيتابعها جماهير كبيرة . علي مستوي أوربا بالأخص وأيضاً عاشقي الفريقين باريس سان جيرمان وفريق ليل علي مستوي العالم . كما أن إلي ذلك الموعد المعلن ننتظر من سيفوز ببطولة كأس السوبر الفرنسي .

مباراة ليل وباريس سان جيرمان وتم عرض المعلومات الخاصة . بتلك القنوات التي ستنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان . مع فريق ليل وذلك في نهائي كأس السوبر الفرنسي . كذلك تم عرض الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة . والتي سيكون موعدها يوم 1 أغسطس القادم وفقاً للتوقيتات المعلنة بالمقال .