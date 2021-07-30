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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للمباراة . ذلك في أطار كأس السوبر الفرنسي والتي سيكون اللقاء بينهما في يوم الأحد القادم . تلك المباراة بين باريس سان جيرمان وليل بموعدها يوم 1 أغسطس . ذلك في نهائي كأس السوبر الفرنسي . كذلك المباراة الهامة التي يسعى لها فريق باريس لكي ما ينتزع اللقب . كما تنقل المباراة قنوات السوبر الفرنسي المفتوحة . كما أنه من المتوقع أن يكون ذلك اللقاء مواجهته صعبة للغاية بين الفريقين . ذلك لأن مباراة السوبر الفرنسي التي يسعى لها فريق ليل أيضاً أن يتوج بكأس السوبر الفرنسي . كما أشرنا إلي موعد مباراة باريس سان جيرمان . كذلك قال المدير الفني للفريق الفرنسي .تلك المباراة وأشار أليها بقوله مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 . سوف ينتزعها الفريق الفرنسي وذلك لجاهزية الفريق لتلك المباراة .
مباراة ليل وباريس سان جيرمان وموعد المباراة وفقاً لتوقيتات الدول المختلفة
- ستذاع المباراة وفقاً للتوقيت العالمي يوم الأحد الساعة 6 مساءً .
- كذلك تذاع مباراة السوبر الفرنسي بتوقيت الأمارات الساعة 10 مساءً .
- كما أن المباراة تذاع بتوقيت سلطنة عمان الساعة 10 مساءً .
- سوف تبث المباراة بتوقيت جمهورية مصر العربية في تمام 8 مساءً .
- كذلك موعد مباراة باريس سان جيرمان بتوقيت السعودية والكويت في تمام 9 مساءً .
- كما أن المباراة تبث بتوقيت الجزائر والمغرب في تمام الساعة 7 مساءً .
- تلك المباراة ستذاع بتوقيت الأردن ولبنان في تمام الساعة 9 مساءً .
- كما أن موعد المباراة بتوقيت قطر وفلسطين سيكون في تمام الساعة 9 مساءً .
- تلك المواعيد المعلنة مع فوارق التوقيت وفقاً لكل دولة حسب التوقيت المحلي لها .
مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها وتردداتها
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل هي قنوات بي أن سبورت . تلك القنوات المتعهدة لنقل البطولات العالمية والمحلية أيضاً . كما أن هناك قنوات مفتوحة لنقل مباراة كأس السوبر الفرنسي من ضمن باقة بي أن سبورت الرياضية . كذلك وفقاً للمعلومات المتداولة ستكون قناة ELEVEN SPORT 1 HD . تلك القناة هي الناقلة للمباراة وفيما يخص ترددات قنوات بي أن سبورت . نعرضها لكم كالآتي :-
- قناة بي أن سبورت علي القمر الصناعي نايل سات BEIN SPORT HD 7 .
- تلك القناة ترددها علي القمر هو 12604 .
- استقطاب القناة علي القمر الصناعي أفقي .
- كما أن المعدل الخاص بترميز بالقناة هو 27500 .
- كذلك معامل الترميز الخاصة بالقناة هو 2/3 .
مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 والصفقات الخاصة بفريق باريس سان جيرمان
في الصفقات التي تمت خلال صيف 2021 لفريق باريس سان جيرمان . تلك الصفقات من ضمنها أنضمام اللاعب جورجينو فاينالدوم . ذلك في الموسم الخاص بالانتقالات التي كانت في الصيف الجاري . كما أن تلك الصفقة كانت من ضمن الانتقالات الحرة . كذلك كان العقد لانتقال هذا اللاعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان . ذلك كان مدته ثلاث سنوات . كذلك أعلن مدير فريق باريس سان جيرمان بأنه تم ضم اللاعب أشرف حكيمي . ذلك اللاعب الذي كان يلعب في صفوف نادي أنتر ميلان الإيطالي . كما كان أيضاً ذلك الانتقال من الانتقالات الحرة في الصيف الجاري . تلك الصفقة التي كان عقدها قيمته 60 مليون يورو . كذلك تم التصريح من ضمن المعلومات المتداولة بأن ذلك اللاعب . سيكون في مباراة باريس سان جيرمان وليل . كما أنه بالإضافة لتلك الصفقات المعلنة هناك العديد من الصفقات تمت بتاريخ الفريق .
مباراة السوبر الفرنسي وما هو الملعب الذي سيدور به أحداث المباراة
كما أشرنا في بداية المقال بأن موعد المباراة سيكون يوم 1 أغسطس . كما أن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2021 . تلك المباراة ستكون أحدثها في تل أبيب في الموعد المعلن . كذلك وفقاً للتوقيتات المشار أليها كذلك القناة التي ستنقل أحداث المباراة هي قناة بي أن سبورت القطرية . كذلك تعتبر هذه المباراة من المباريات الهامة جداً والتي سيتابعها جماهير كبيرة . علي مستوي أوربا بالأخص وأيضاً عاشقي الفريقين باريس سان جيرمان وفريق ليل علي مستوي العالم . كما أن إلي ذلك الموعد المعلن ننتظر من سيفوز ببطولة كأس السوبر الفرنسي .
مباراة ليل وباريس سان جيرمان وتم عرض المعلومات الخاصة . بتلك القنوات التي ستنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان . مع فريق ليل وذلك في نهائي كأس السوبر الفرنسي . كذلك تم عرض الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة . والتي سيكون موعدها يوم 1 أغسطس القادم وفقاً للتوقيتات المعلنة بالمقال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة ليل وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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