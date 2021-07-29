نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل في الأولمبياد وتردد القناة المفتوحة الناقلة ومصير الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والبرازيل في الأولمبياد في إطار دور الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية 2021 المقامة حالياً في اليابان. والتي حقق فيها المنتخب المصري الأولمبي الإعجاز بعد الوصول في مجموعته كثاني ويلاقي منتخب البرازيل الأوليمبي. والذي صعد أول مجموعته رفقة منتخب كوت ديفوار الذي حل ثانياً. يذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي قد فاز علي المنتخب البرازيلي منذ عدة أشهر في إطار الاستعداد لأولمبياد في لقاء ودي جمعهم في القاهرة.

وكانت نتيجة تلك المباراة هدفين لهدف لصالح المنتخب المصري الأوليمبي أحرزهم لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان والآخر من رأسية رائعة لنجم جالاتا سراي اتركي مصطفي محمد. والذي يغيب عن أولمبياد البطولة الأوليمبية بسبب عدم موافقة ناديه التركي للالتحاق ببعثة المنتخب في اليابان.

مشوار مصر والبرازيل للوصول في دور الثمانية

الوصول للمباراة التاريخي للمنتخب المصري أمام منتخب البرازيل العريق لم تكن بالسهلة. حيث عاد المنتخب المصري في أولي مبارياته مع منتخب أسبانيا سلبياً. ثم تلقي الهزيمة أمام منتخب التانجو الأرجنتيني وفي المباراة الفاصلة أظهر الفراعنة قوتهم واستطاع الإطاحة بمنتخب استراليا ليحجز المنتخب مقعد ثاني في تلك المجموعة بعد أسبانيا. ليضرب المنتخب موعد مع المنتخب البرازيلي والذي أستطاع أن يحتل ترتيب مجموعته ويليه منتخب كوت ديفوار ثانياً في تلك المجموعة.

موعد مباراة مصر والبرازيل في الأولمبياد

توقيت مباراة مصر والبرازيل في الأولمبياد حددته اللجنة المنظمة مسبقاً حيث سيكون موعد مباراة مصر والبرازيل. حيث سيكون موعد مباراة مصر يوم السبت الموافق 31 يوليو وتوقيت لقاء مصر والبرازيل الساعة 12 ظهراً. ثم يقام مباراة مصر والبرازيل علي ملعب سايتاما. والتي شهدت لقاءات مجموعة البرازيل حيث تنص اللوائح علي أن الفريق المتصدر لمجموعته يستقبل ثاني المجموعة الأخري. وهذا في نفس مكان إقامة بعثة منتخب البرازيل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

إذاعة مباراة مصر والبرازيل ستكون عبر قناة بين سبورت اكسترا المفتوحة والتي تقوم ببث مباراة مصر والبرازيل حصرياً علي قنواتها المفتوحة إهداء للجمهور المصري والعربي الذي يتابع مباراة مصر والبرازيل في دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو. وتردد قنة bein sport اكسترا المفتوحة علي قمر النايل سات 12604 أفقي معدل الترميز والاستقطاب 27500 و2/3 . وتردد القناة المفتوحة الناقلة لقناة مر والبرازيل علي تردد 11052 علي القمر الصناعي النايل سات بمعل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

مصير الدوري المصري بعد لقاء مصر والبرازيل

الدوري المصري هذا العام يعد أطول موسم منذ انطلاق المسابقة بشكلها الرسمي عام 1945 بسبب كثرة تأجيل مباريات الدوري تارة بسبب جائحة كورونا. وتارة أخري بسب ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية أو بسبب التوقفات الدولية لمباريات المنتخب المصري. ثم يتبقى في المسابقة 7 مباريات لمعظم الأندية ما عدا النادي الأهلي الذي يتبقى له 8 مباريات وكانت تلك المباراة الثامنة المؤجلة مع فريق وادي دجلة والتي كان من المفترض أن تقام يوم الاثنين المقبل. ولكن لقاء مصر والبرازيل في الأوليمبياد تسبب في إعلان اتحاد الكرة تأجيل كافة مباراة الدوري الممتاز وكأس مصر. ذلك بداية من شهر أغسطس وإعداد جدول جديد للبطولة الكأس والدوري. ثم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من مباراة مصر والبرازيل.

جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة ويأتي من 27 مباراة ويأتي في المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 58 مباراة وله لقاء مؤجل مع وادي دجلة وفي حالة فوزه بتلك اللقاء. سيحتل صدارة الدوري ويتراجع الزمالك للمركز الثاني وذلك بسبب لائحة اتحاد الكرة. والتي تعطي النادي الفائز الأفضلية في صدارة الفرق المتساوية في حالة تساوي النقاط. حيث شهدت مباريتي القمة الأولى التعادل والثانية كانت بفوز النادي الأهلي علي الزمالك. وستتضح رؤية موعد مباريات الدوري العام بعد لقاء مباراة مصر والبرازيل في الأولمبياد.