نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل ومواجهات ربع النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أولمبياد طوكيو 2020 ،دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من عام 2020 بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.وقد بدأت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فعالياتها الصيفية. يوم الأربعاء 28 يوليو ومن المفترض أن تستمر حتى اليوم الثامن من أغسطس القادم 2021.الكثير من الألعاب والأبطال الذين قدموا نماذج مشرفة من مصر وكافة دول العالم بدورة الألعاب الأولمبية لهذا العام.أقيمت العديد من المباريات القوية في الكثير من المجالات الرياضية كرة القدم، كرة اليد، السباحة للرجال والسيدات، الفروسية ورفع الأثقال والعديد من الرياضات الأخرى التي أظهرت لنا الكثير من الأبطال،وبالطبع منتخب مصر ظهر بشكل متألق في العديد من الرياضات، فقد حصدت اللاعبة المصرية هداية ملاك الميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو ،كما حصد اللاعب المصري سيف عيسى الميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو.

مصر في أولمبياد طوكيو 2020

تشارك مصر في الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا العام في أربعة وعشرون لعبة رياضية مميزة. وقد شارك منتخب مصر بالرجال والسيدات في العديد من الألعاب بمجموع 133 لاعب ولاعبة مصرية.وذلك في الكثير من الرياضات منها كرة القدم والسباحة والتايكوندو والنبالة وألعاب القوة والملاكمة ،وعلى الرغم من حصول لاعبين فقط مصريين على ميدليات برونزية، إلا أن الكثير من اللاعبين المصريين أبرزو مهارة كبيرة جدا في باقي الألعاب والرياضات التي أقيمت بالأولمبيات ولازالت مستمرة لأغسطس القادم. ويمكنكم معرفة كافة المشاركات المصرية في كافة الألعاب الأولمبية من الجدول التالي.

موعد مباراة مصر والبرازيل في اولمبياد طوكيو 2020

ينتظر المصريون بفارغ الصبر مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب البرازيل الأولمبي، والتي تقام في فعاليات طوكيو الأولمبية 2020 . وقد أستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد، وذلك بعد فوزه على منتخب استراليا الأولمبي بهدفين مقابل لا شئ ، وقد تصدر منتخب مصر الأولمبي ليكون ثاني مجموعته بمجموع أربع نقاط بعدما حصد منتخب أسبانيا أول المجموعة بمجموع خمس نقاط. لذا يواجه منتخب مصر منتخب البرازيل وهو أول المجموعة الرابعة. مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب البرازيل الأولمبي من المفترض أن . تقم في دور الثمانية يوم السبت المقبل الموافق ( 31 يوليو 2021 )، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عشر بتوقيت موسكو ومكة المكرمة. وتقام مباراة منتخب الفراعنة ضد منتخب السامبا على ملعب مدينة سايتاما اليابانية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل ربع النهائي

تقام مباراة مصر والبرازيل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ،وذلك يوم السبت المقبل في الثانية عشر ظهرا كما ذكرنا ، وتنقل مباشرة من خلال مجموعة قنوات bein sport الرياضية . وبالتحديد قناة بين سبورت المفتوحة. ويتابع الكثيرون لحظة بلحظة أخبار تدريبات منتخب مصر ،بعد تألقه في مباراته أمام منتخب أستراليا، وتألق الحارس محمد الشناوي ، الذي أبهر الجمهور بجسارته ومهارته أمام الشباك وتصديه للمنتخب الأسترالي للخروج بشباك نظيفه من المباراة مقابل إحراز هدفين في شباك المنتخب الأسترالي.

تردد قناة bein sport المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

لكل من لم يتابع مباريات المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، يمكنكم متابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي يوم السبت القادم ، عبر قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة ، ويمكنكم ضبط ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات بمنتهى السهولة واليسر ، وإذا واجهتكم أي صعوبة في ضبط التردد يمكنكم ترك كافة أستفساراتكم في التعليقات عبر موقعنا ثقفنى.

تردد قناة beIN Sport المفتوحه الاستقطاب أفقي (h) التردد 11052 EFC 3/4 معدل الترميز 27500

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وكان من المفترض أن يقام الأستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بتوقيت القاهرة قبل عرض المباراة بساعة واحدة .ولكن تعرض مباراة اسبانيا وكوتديفوار في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة ، ومباراة اليابان ونيوزيلاندا في تمام الحادية عشر صباحا، وعقب انتهاء مباراة مصر تقام مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك في تمام الواحدة ظهرا.