نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 بعد فوز الاهلي على أسوان بنتيجة 1/3 في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021، حيث فاز النادي الاهلي امام أسوان بنتيجة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم الليلة على ملعب بتروسبورت.وقد بدأ كلا الفريقين المباراة بضغط شديد قبل ان يحرز النادي الاهلي هدف مبكر في الشوط الأول من المباراة عن طريق لاعبه المخضرم كهربا. كما استطاع نادي زهرة الجنوب تقليص الفارق لكن الحكم الغى الهدف بداي التسلل. ازداد الضغط من قبل لاعبي الاهلي ليتمكن على معلول من تسجيل الهف الثاني في الدقيقة 66 قبل ان يختتم محمد شريف مهرجان الاهداف للنادي الاهلي وفي آخر الدقائق من عمر المباراة استطاع نادي أسوان عند الدقيقة 87 احراز هدف تقليص الفارق عن طريق لاعبه والتر بواليا. وبعد انتهاء هذه المباراة يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي علي أسوان في الجولة السابعة عشر من فعاليات الدوري الممتاز. ومن خلال السطور التالية من هذا المقال سوف نتعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
حاليا بعد الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز استطاع النادي الأهلي ان يصل إلى النقطة 58 مع ناقص مباراة. حيث تفصله ثلاثة نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز2021. علاوة على ذلك، اذا تمكن الاهلي من الفوز بمباراته المؤجلة سوف يتساوى مع الزمالك بنفس النقاط. حيث لعب نادي الزمالك ثمانية عشرة مباراة حقق الفوز في 17مباراة وتعادل في سبعة مباريات كما خسرة مبارتين فقط ليصل إلى النقطة 61 في جدول الترتيب. هذا يعني سوف تستمر المنافسة الشديدة بين عملاقي الكرة المصرية أخر 7 مباريات متبقية من الدوري المصري الممتاز.
ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
بعد مباراة اليوم التي عرفت تنافس شديد وتقارب في المستوى بين الفريقين الاحمر ونادي زهرة الجنوب. إلا أن النادي الاهلي استطاع الفوز ضد أسوان بنتيجة كبيرة 1/3 وبذلك أصبح ترتيب الدوري المصري 2021 على النحو التالي:
|ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز
|النقاط
|1- الزمالك
|61 نقطة
|2- الأهلي
|58 نقطة.
|3- المصري البورسعيدي
|43 نقطة.
|4- بيراميدز
|41 نقطة.
|5- الاتحاد السكندري
|41 نقطة.
|6- سموحة
|40 نقطة.
|7- إنبي
|38 نقطة.
|8- طلائع الجيش
|37 نقطة.
|9- مصر المقاصة
|37 نقطة.
|10- الجونة
|36 نقطة.
|11- الإسماعيلي
|35 نقطة.
|12- سيراميكا كليوباترا
|33 نقطة.
|13- غزل المحلة
|32 نقطة.
|14- المقاولون العرب
|29 نقطة.
|15- البنك الأهلي
|27 نقطة.
|16- أسوان
|25 نقطة.
|17- وادي دجلة
|23 نقطة.
|18- الإنتاج الحربي
|19 نقطة.
ترتيب هدافي الدوري المصري 2021
في غضون ذلك، بعد ان سجل لاعب الاهلي محمد شريف الهدف الثاني لناديه اليوم في المباراة التي لعبت ضد اسوان نادي زهرة الجنوب استطاع ان يحافظ على صدات هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 وبذلك جاء الترتيب على النحو التالي:
|1- محمد شريف، مهاجم الأهلي
|16 هدف
|2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا
|15 هدف
|3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك
|12 هدف
|4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش
|11 هدف
|5- رامي صبري، نادي إنبي
|10 أهداف
|عمرو جمال، طلائع الجيش
|10 أهداف
|يوسف أوباما، الزمالك
|9 أهداف
|حسام حسن، سموحة
|9 أهداف
|فخر الدين بن يوسف، الإسماعيلي
|9 أهداف
النادي الأهلي يبحث عن صدارة الدوري
من ناحية أخرى يبحث النادي الاهلي عن صدارة الدوري المصري الممتاز عند استقباله نادي سيراميكا كليوباترا في مواجهة صعبة تعد بالكثير من التنافس والندية. ويطمح الاهلي في استمرار سيطرته على الدوري المصري بتحقيق عدد كبير من البطولات والابتعاد عن غريمه التقليدي نادي الزمالك. بالإضافة إلى ذلك، حصل الشياطين الحمر على إثنان وأربعون بطولة دوري في تاريخه الكروي وهو حاليا في مسعاه لتحقيق البطولة رقم 43 والابتعاد عن الوصيف الفريق الأبيض الزمالك الذي تحصل على 12 بطولة فقط.
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