نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل 31/7/2021 ربع نهائي أولبمياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل ربع نهائي أوليبمياد طوكيو 2020، يبحث الكثير من الأشخاص وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة مصر والبرازيل، حيث ينتظر الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي وخاصة مصر موعد المباراة، ونتابع معكم القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة عبر شاشاتها، وهذا حتى يتسنى لكم متابعتها، فتابعوا معنا.

موعد مباراة مصر والبرازيل أولمبياد طوكيو 2020

ويريد الكثير معرفة موعد مباراة منتخبي مصر والبرازيل الأولمبيين، وهذا في إطار منافسات دور ال8، حيث تأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية مما زاد حماس المتابعين للمباراة القادمة أمام البرازيل، ومن المقرر أن المباراة ستقام يوم السبت القادم نهاية شهر يوليو 31/7/2021 وهذا على ملعب سايتاما الشهير بمدينة سايتاما اليابانية، وهذا في المواعيد التالية:

مصر: الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

السعودية: الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: الساعة 2:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

تونس: الساعة الحادية عشرة صباحا 11:00 بتوقيت العاصمة التونسية.

الجزائر: الساعة الحادية عشرة صباحا 11:00 بتوقيت الجزائر.

الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر والبرازيل، وسيتم نقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تملك حقوق نقل فعاليات الأولبمياد طوكيو 2020، حيث سيتم نقل المباراة بشكل مجاني وبجودة عالية على القنوات التالية:

التشكيل المتوقع لمصر أمام البرازيل

وقد تأهلت مصر إلى دور ال8 بصعوبة بعد 3 مباريات من العيار الثقيل في دور المجموعات، حيث تعادلت مصر مع أسبانيا 0-0 في المباراة الأولى، وخسرت في المباراة الثانية أمام منتخب الأرجنتين 0-1، وقد انتهت المباراة الأخيرة أخيرا بفوز الفراعنة أمام منتخب أستراليا 0-2، وهذا بعد تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم حارس المرمى المصري ولاعب بطل افريقيا الأهلي المصري محمد الشناوي.

ويتوقع أن يدفع مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب المباراة القادمة بالتشكيل التالي: