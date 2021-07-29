نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر والبرازيل المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة في أولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل منتخب مصر والبرازيل، في منافسات الساحرة المستديرة “كرة القدم”، وفي منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، حيث في اللقاء المقرر يوم السبت القادم، الموافق 31/7/2021، المقام في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، قد يعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، “الكابتن شوقي غريب”، التشكيل المتوقع للمنتخب، وذلك لدراسته المتوقعة لنظيره.

تشكيل منتخب مصر والبرازيل

من المتوقع بعد دراسة مبدئية لنجوم السامبا. أنه قد استقر المدير الفني للفراعنة. يوم السبت القادم. ومن المتوقع أن يعود صلاح محسن إلى دكة البدلاء. وأن يضع عمار حمدي في خط الوسط، رؤيةً منه أن يضيق المسافات على نجوم السامبا.

أولاً التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولومبي، بطريقة 3-4-3:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي – أسامه جلال – محمود حمدي “الونش”.

خط الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي – أحمد أبو الفتوح – كريم العراقي.

أما خط الهجوم: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر – أحمد ياسر ريان.

ثانياً التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل الأولومبي، بطريقة 4-2-3-1:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: جيليرمي أرانا – دييجو كارلوس – نينو – داني ألفيش.

خط الوسط: برونو جيمارايش – دوجلاس لويز – كلاودينيو – ريتشارليسون – أنتوني.

أما خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

موعد مباراة مصر ضد البرازيل القادمة

ستقام المباراة يوم السبت القادم، الموافق 31/7/2021، حيث تقام في ستاد سايتاما 2002، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق، والإمارات وسلطنة عمان ستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً، أما تونس والجزائر فستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد البرازيل القادمة

المباراة مصر ضد البرازيل الموعد السبت الموافق 31/7/2021م الملعب ستاد سياتاما 2002 القناه الناقلة beIN SPORTS XTRA 2 تردد قناة بي إن سبورت إكسترا 2 الناقلة لمباراة مصر والبرازيل سوف تبث حصرياً مجموعة قنوات بي إن سبورت جميع مباريات أولمبياد طوكيو 2020، وسوف تعرض قناة beIN SPORTS XTRA 2 المباراة، وهي بجودة الــHD، وسوف نعرض التردد الخاص بالقناة وهو كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 12604 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولومبي في أولمبياد طوكيو 2020

اسم القناة: beIN SPORTS HD 7.

القمر الصناعي: النايل سات.

النايل سات. التردد: 12604.

12604. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

اسم القناة: beIN SPORTS HD 7.

القمر الصناعي: سهيل سات.

سهيل سات. التردد: 11623.

11623. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

اسم القناة: beIN SPORTS بي إن سبورتس المفتوحة التي سوف تبث مباراة مصر وأسبانيا.

القمر الصناعي: النايل سات.

النايل سات. التردد: 11052.

11052. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

اسم القناة: beIN SPORTS HD .

القمر الصناعي: سهيل سات.

سهيل سات. التردد: 11566.

11566. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

اسم القناة: beIN SPORTS HD .