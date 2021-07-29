نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل الاولمبي في اولمبياد طوكيو والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عدد كبير من محبي كرة القدم في مصر موعد مباراة مصر والبرازيل التي ستكون في ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، المنتخب الأوليمبي المصري يخوض هذه المباراة ويأمل لاعبوه في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على المنتخب البرازيل والصعود لنصف النهائي واللعب علي ميدالية، المنتخب مصري كان ضمن المجموعة الثالثة في الأولمبياد التي تضم أيضا منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا، وصعد منتخب مصر كثاني مجموعته خلف المنتخب الأسباني بينما جاء المنتخب البرازيل في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات ساحل العاج وألمانيا والسعودية وقد صعد المنتخب الأوليمبي البرازيلي كأول المجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل في طوكيو

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي والبرازيل القادمة تحتل اهتمام كبير بين الملايين في مصر الذين يودون معرفة توقيت مباراة مصر والبرازيل، ومتى يبدأ الشوط الأول لمباراة منتخب مصر الاوليمي ضد البرازيل، حيث ستكون المباراة يوم السبت الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي وستبدأ في الأوقات التالية على حسب توقيت الدول العربية المختلفة:

الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا

الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان

الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت واليمن

الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات المتحدة وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

يهتم عدد كبير من المشجعين بالبحث عن القناة الناقلة لمباراة مصر الأوليمبي، حيث يتم نقل مباريات منتخب مصر الأوليمبي علي قنوات بي إن سبورتس، ومن المنتظر أن تكون القناة التي ستذيع لقاء مصر هي قناة beIN SPORTS XTRA 2، أو قناة beIN SPORTS HD، كما يمكن أن تكون هناك قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر ضد البرازيل وسوف نعلن عنها في وقتها.

معلق مباراة مصر والبرازيل

قررت إدارة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية التي تبث من قطر أن تختار المعلق الرياضي المصري أحمد عبده ليعلق علي أحداث مباراة المنتخب الأوليمبي المصري في الدور ربع النهائي ضد منتخب البرازيل يوم السبت القادم، وستكون هناك تغطية متميزة من قنوات بي ان سبورت لهذه المباراة الهامة لأنها بين منتخب عربي وضد فريق كبير مثل البرازيل، وسيتم عمل استوديو تحليلي قبل بداية المباراة يستضيف نخب من نجوم كرة القدم سواء مصريين أو عرب أو أجانب لتحليل مباراة مصر القادمة ضد المنتخب البرازيلي.

أخبار منتخب مصر

فيما يخص أخبار المنتخب المصري الأوليمبي الذي يستعد لملاقاة منتخب البرازيل الأوليمبي في دور الثمانية يوم السبت حيث قامت بعثة منتخب مصر الأوليمبي من لاعبين وإداريين ومدربين بالسفر صباح اليوم الخميس 29 يوليو 2021 بتوقيت دولة اليابان، إلى المدينة التي سوف تقام عليها مباراة ربع النهائي وهي مدينة “تيتنم”، وقد سافرت البعثة بالقطار في رحلة استغرقت حوالي خمس ساعات، وسيكون ملعب مباراة مصر والبرازيل هو استاد سايتاما.

تصريحات المدرب البرازيلي قبل المباراة القادمة

صرح رسمياً المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي، أندري جاردين أنه يحترم جميع المنتخبات التي يلعب ضدها وخاصة المنتخب الأوليمبي المصري وأكد المدرب البرازيل عبر “تويتر” أن التاريخ لا يمكن لوحده تحقيق المكسب ولكن علينا أن نحترم المنافس، وأننا نستعد جيداً للمباراة القادمة في دور الثمانية ضد المنتخب المصري ونقوم بدراسة جميع التفاصيل عن منتخب مصر ومشاهدة مبارياته كان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز في مباراتين في دور المجموعات ضد المنتخب الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وضد المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيا مع منتخب كوت دي فوار.