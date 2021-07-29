نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والبرازيل القادمة، بعد أن تأهل الفريق المصري الأوليمبي لكرة القدم لدور الثمانية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، يتسائل الكثيرين عن موعد المباراة القادمة للفريق، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر القادمة في أولمبياد طوكيو 2020

من المقرر أن تقابل تقام مباراة مصر والبرازيل في دور ربع النهائي، بأولمبياد طوكيو 2020، وتقام المباراة في الموعد التالي:

يوم السبت 31 يوليو في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة.

بعد أن حقق الفريق المصري فوز تاريخي ومستحق على فريق أستراليا الأوليمبي بهدفين ، أصبح الفريق المصري الأوليمبي يملك 4 نقاط في المجموعة الثالثة بالبطولة، وذلك يكون في الترتيب الثاني بالمجموعة.

وخلال المباراة سجل اللاعب أحمد ياسر ريان هدف في الشوط الأول من المباراة بالدقيقة 43، بينما سجل اللاعب عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من المباراة.

كما قام حارس المرمى محمد الشناوي بصد عدد من الهجمات الخطيرة للفريق الأسترالي مما تسبب في الفوز بالمباراة، والإشادة الكبيرة بأداء الشناوي، وخاصة أنه تمكن من التصدي لهدف محقق للفريق الأسترالي.

وجدير بالذكر أن الفريق المصري خلال منافسات الجولة الأولى، خسر أمام الفريق الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد 25 يوليو، لكنه تفوق على الأرجنيتن في ترتيب المجموعات.

حيث حقق كل من الفريقين 4 نقاط لكن فرق الأهداف كان لصالح الفريق المصري الأوليمبي، حيث تعادل الفريق المصري مباراة واحدة أمام الفريق الأسباني تعادل سلبي.

أما الفريق الأرجنتيني فقد تعادل مع الفريق الأسباني1-1، بينما خسرت في مباراتها الأولى أمام المنتخب الأسترالي 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

ستذاع المباراة على قناة bein Sports 1 ، وتبث قناة بي إن سبورت 1 على قمر يوتلسات على التردد التالي:

التردد 11013 ميجاهيرتز.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

موعد مباريا الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو

وسوف تقام أربعة مباريات خلال الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسيتم إقامتها وفق الجدول التالي: