نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020 وتردد القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والبرازيل هي المباراة التي ينتظرها جميع المشاهدين مشجعي ومحبي كرة القدم المستديرة حول العالم، وذلك بعد فوز منتخب مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يوليو2021 ميلادية، علي نظيرة منتخب استراليا وتأهله للدور الربع نهائي في منافسات كرة القدم في الدورة الأولمبية لأولمبياد طوكيو 2020، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وقد قام اللاعب أحمد ياسر ريان بتسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر ألأولمبيي بهدف صنعه رمضان صبحي وذلك في الدقيقة الخامسة والأربعين من الشوط الأول للمباراة لينتهي الشوط الأول بهدف نضيف لمنتخب الفراعنة، كما قام اللاعب عمار حمدي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة و الثمانين 85 لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لمنتخب مصر مما أدي إلي شعور محبي الكرة المستديرة بالفرح والاطمئنان.

مباراة مصر والبرازيل وموعد بث المباراة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أولمبياد طوكيو 2020 وفاعليات اليوم الأول، وقد قام منتخب مصر برفع رصيده إلي (4 نقاط) في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقاً علي الأرجنتين التي ودعت البطولة بعد أن تعادلت مع أسبانيا (1 -1) ، بينما تصدرت أسبانيا المجموعة ب (5 نقاط) لتواجه فريق ساحل العاج وصيف المجموعة الرابعة في ربع النهائي، وبهذا فقد تقدم منتخب مصر بين كلاً من منتخب أسبانيا ومنتخب الأرجنتين ومنتخب استراليا، ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة منتخب البرازيل ( صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة) يوم السبت القادم الموافق 31 من يوليو 2021 ميلادية، وسوف تقام المباراة في ستاد سايتاما 2002، وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهر، والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة للمباراة

قد أعلنت شركة بين سبورت القطرية بالإعلان عن نقل مباريات أولمبياد طوكيو 2020 في بث حصري لجميع مناطق الدول العربية ، كما تم الإعلان عن إذاعة مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات بين سبورت المفتوحة وbein sport 7 أما عن تردد قنوات بين سبورت7 فهي كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :12604.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 .

القمر الصناعي سهيل سات

التردد:11623

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معد تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بي إن سبورت المفتوحة الناقلة للمباراة

ترد: 11052.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Bein sport extra

القمر الصناعي :نايل سات.

تردد 11054.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة Bein sport extra 2

القمر الصناعي :نايل سات.

التردد:12604.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب : افقي:

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020

بعد عرض موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو يمكننا معرفة أسماء قائمة منتخب مصر وهي كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمود جاد.

خط الدفاع :أحمد آبو الفتوح – كرسم فؤاد- محمد الونش – احمد رمضان بيكهام – محمد عد السلام – أسامة جلال – كريم العراقي.

في خط الوسط: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر- أمام عاشور- ناصر ماهي – عمار حمدي – أكرم توفيق – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

قد تداولت بعض المواقع الالكترونية أن هناك بعض التوقعات المحتملة أمام مدرب المنتخب المصري شوقي غريب ومن المحتمل أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل| 3-4-3

اللاعب محمد الشناوي في حراسة المرمي.

اللاعبين : محمود الونش – أحمد حجازي -أسامة خليل.

أحمد فتوح – عمار حمدي- كريم العراقي – اكرم توفيق.

احمد ياسر ريان- رمضان صبحي- طاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

من المتوقع أن يقوم مدرب المنتخب البرازيلي المدرب ” اندريه جاردين” باعتماد التشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1