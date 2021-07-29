نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر القادمة في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات وتفاصيل المباريات السابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وموعد مباراة منتخب مصر القادمة في طوكيو 2020، حيث تحتل كره القدم المركز الأول باهتمام الشعب المصري، ويبحث عشاق كره القدم المصرية عن موعد مباريات المنتخب المصري تحت 23 عام في أولمبياد طوكيو2020 لكره القدم، ولم يخذل المنتخب المصري الشباب المصرين، حيث لعب بكل حماس وقوه، وأيضا حقق المنتخب المصري إنجازات كبيره بعد الفوز علي استراليا بهدفين نظيفين، كما تم تعادل أسبانية مع الأرجنتين بهدف لكل فريق، ثم صعد منتخب الفراعنة للربع النهائي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وحصل المنتخب الإسباني على المركز الأول برصيد 5 نقاط، وسبق مشاركة المنتخب المصري لكره القدم في 11 دوره أولمبية، ودوره طوكيو 2020 هي الدورة رقم 12 الذي يشارك فيها المنتخب المصري، والتي تم إطلاقها في بداية من 23 يوليو الحالي ألي 8 أغسطس القادم.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد المنتخب المصري لكره القدم للشباب تحت سن 23، لخوض أول مباراة في الربع النهائي يوم السبت المقبل 31 يوليو 2021، حيث أن المنتخب والمصريين يحملون أمل في قلوبهم، باستكمال المباريات القادمة والفوز بكأس أولمبياد طوكيو2020، حيث يلتقي المنتخب المصري ( الفراعنة) مع نظيره البرازيلي (السامبا) متصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، وستكون المباراة السبت المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، والساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت موسكو ومكه المكرمة علي ملعب مدينه سايتاما.

توقيت مباراة مصر والبرازيل وتفاصيل مشواره بالبطولة

تم تحديد توقيت مباراة منتخب مصر القادمة والتي ينتظرها ملايين المتابعين لكرة القدم بشغف وأمل يوم السبت المقبل، وكان مشوار منتخب الفراعنة في البطولة في المجموعة الثالثة المكونة من استراليا، ومصر، وأسبانيا، والأرجنتين، وانتهت المجموعة بتأهل منتخب الفراعنة للدور الربع نهائي بعد حصيلة نتائجه في المجموعة:

تعادل الفراعنة مع أسبانيا

كما هُزم الفريق المصري أمام الأرجنتين.

ثم فاز منتخب مصر علي استراليا بهدفين نظيفين.

أهداف مباراة مصر واستراليا

وقد حقق احمد ياسر ريان الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 44، حيث قد ساعد احمد ريان في تحقيق الهدف لللاعب رمضان صبحي في الدقيقة أل 58.

ثم تسجيل الهدف الثاني من اللاعب عمار حمدي لمنتخب مصر من كرة مرتدة من حارس النادي الأسترالي.

وبهذه الأهداف الثنائية النظيفة، اسدل الستار علي دور المجموعات لمنتخب مصر في منافسات كره القدم في أولمبياد طوكيو، وتأهلت مصر إلي الربع النهائي.

قائمه المنتخب المصري

المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، شوقي غريب، قد وقع اختياره علي قائمه اللعيبة المشاركة في أولمبياد طوكيو، من بينهم الثلاثي الكبار، محمد الشناوي، ومحمود الونش، واحمد حجازي.

أمام حراسه المرمي: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمود جاد.

أما في خط الدفاع: احمد حجازي، واسأمه جلال، وكريم العراقي، احمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، محمود الونش، محمد عبد السلام، واجمد رمضان(بيكهام).

وفي خط الهجوم: احمد ياسر ريان، و صلاح محسن، وناصر منسي.

بينما خط الوسط يوجد: اكرم توفيق، أمام عاشو، وناصر ماهر، و عماره حمدي، ورمضان صبحي، عبد الرحمن مجدي، وإبراهيم عادل، وطاهر محمد طاهر.

القنوات التي تنقل المباراة

القنوات الناقلة للمباراة هي بي إن سبورت والتي تكون على الأقمار الصناعية التالية.

على النايل سات:

التردد 11054 أفقي

معدل الترميز: أفقي

27500

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/2

وقناة بي إن سبورت hd على نايل سات

اسم القناة: 7 BeIN SPORTS HD

بيانات التردد: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

على القمر سهيل سات

على التردد: 11566 أفقي

27500، 3/2.

وعلى سهيل شات hd

القناة 7 BeIN SPORTS HD

والتردد : 11623 عمودي، 27500، 3/2.

مصر ومشاركتها في الأولمبياد

أما عن تاريخ مشاركة المنتخب المصري تحت 23 عام لكرة القدم في الألعاب الأولمبية فقد كانت:

بعام 1920 : لعب منتخب مصر مباراة واحدة ضد المنتخب الإيطالي، حيث كانت أول مباراة دولية، وخسر1-2 في 20 أغسطس 1924م. بينما عام 1924 بباريس: وصل المنتخب المصري إلي ربع النهائي، وكان ذلك أول انتصارات مصر في الأولمبياد، وخسر في الوصول إلى نصف النهائي بمباراته أمام السويدي بنتيجة 0-5. بينما أولمبياد امستردام عام 1928 : حققت مصر المركز الرابع، حيث تم الفوز علي تركيا، وكما فازت علي البرتغال في الربع النهائي، وخسرت أمام الأرجنتين في نصف النهائي. أولومبيا برلين 1936: لعبت مصر مباراة واحدة أمام النمسا وكانت النتيجة خسارة 3-1. وفي لندن عام 1948: لعب منتخب مصر مباراة واحدة أمام الدنمارك 3-1. عام 1952 في هلسنكي: قد فازت مصر علي تشيلي 5-4، وخسرت في ربع النهائي أمام ألمانيا 3-1. وكذلك في روما عام 1960: خسر المنتخب المصري في نظام المجموعات لحصوله على المركز الثالث. وفي طوكيو عام 1964: حقق المنتخب المصري المركز الرابع. أما لوس انجلوس عام 1984: وصل المنتخب المصري للدور ربع النهائي وخسر أمام فرنسا 2-0. بعد ذلك في برشلونة عام 1992: خسرت مصر بدور المجموعات لحصولها على المركز الثالث. وآخر أولمبياد في لندن 2021: تأهلت مصر للمركز الثاني بدور المجموعات، ثم خسرت في ربع النهائي أمام اليابان 3-0.

هذه نبذة مختصرة عن تاريخ مشوار مصر في الأولمبياد وكذلك تفاصيل موعد مباراة منتخب مصر القادمة بأولمبياد طوكيو 2020، وتردد القنوات الناقلة للمباراة المقبلة.