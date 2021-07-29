نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات ربع نهائيات طوكيو 2020 لكرة القدم والموعد والقنوات الناقلة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات ربع نهائيات طوكيو 2020 هي أحد أهم الموضوعات التي يهتم بها مشاهدي ومحبى كرة القدم في العالم. حيث تقام في الفترة الحالية بطولة كرة القدم للمنتخبات الأوليمبية العالمية ضمن أوليمبياد طوكيو 2020. وقد انتهي دور المجموعات بتأهل عدد (8) منتخبات عالمية لخوض مباريات دور الربع النهائي لتمهيدا لاستكمال البطولة. وكانت هناك (4) مجموعات قد اشتركت في بطولة كأس العالم بأولمبياد طوكيو باليابان لعام 2020, المجموعة الأولي وتضم كل من منتخب اليابان, جنوب أفريقيا, المكسيك وفرنسا. كما تضم المجموعة الثانية كل من منتخب نيوزيلندا, كوريا الجنوبية, هندوراس ومنتخب رومانيا. وأيضاً المجموعة الثالثة ضمت كل من منتخب مصر, أسبانيا, الأرجنتين ومنتخب استراليا. ويري جميع الرياضين والنقاد الرياضين بأنها من أقوي المجموعات المشاركة في البطولة والمجموعة الأصعب. وكذلك المجموعة الرابعة منتخب السعودية ,البرازيل, ألمانيا ومنتخب كوت ديفوار.

مباريات ربع نهائيات طوكيو وموعد كل مباراة

تم الإعلان في وقت لاحق عن مباريات كرة القدم الدور الربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020 عن انطلاق جميع المباريات يوم السبت الموفق 31 يوليو 2021 وأن موعد نقل إذاعة المباريات كالتالي:

مباراة منتخب مصر ومنتخب البرازيل في تمام الساعة السابعة بتوقيت طوكيو و الذي يوافق الساعة 12:00 ظهراً صباحاً بتوقيت القاهرة, عبر قناة بي إن سبورتس 7.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت طوكيو و مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت طوكيو والذي يوافق الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت طوكيو والذي يوافق مباراة منتخب اليابان ونيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت طوكيو والذي يوافق الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت طوكيو والذي يوافق مباراة منتخب كوريا الجنوبية والمكسيك في تمام الساعة الثامنة مساءً والذي يوافق الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسوف يتم إذاعة المباريات عبر قنوات BeIn Sports الرياضية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لأولمبياد طوكيو 2020.

ترتيب الفرق في الدور الربع نهائي طوكيو 2020

وكان قد تأهل عدد (8) منتخبات إلي الدور ربع النهائي حيث تصدر منتخب اليابان مجموعته الأولي برصيد (9) نقاط ومعه منتخب المكسيك برصيد (6) نقاط, كما تأهل منتخب كوريا الجنوبية متصدراً مجموعته الثانية برصيد (6) نقاط ومعه منتخب نيوزيلندا برصيد (4) نقاط, وقد تأهل منتخب أسبانيا برصيد (5) متصدراً المجموعة الثالثة ومعه منتخب مصر برصيد (4) نقاط بعد تفوقه في مباراة استراليا ومباراة التعادل مع أسبانيا في أوليمبياد طوكيو, وكذلك منتخب البرازيل برصيد (7) نقاط متصدراً مجموعته الرابعة ومعه منتخب كوت ديفوار برصيد (5) نقطة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي يشارك في بطولة أوليمبياد طوكيو 2020 باليابان وينافس بكل قوة علي هذا البطولة بقيادة الكابتين شوقي غريب والذي تفوق علي منافسه الغير مباشر في المجموعة وهو منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف, حيث تألق المنتخب خلال مباراته الأخيرة مع منتخب استراليا والتي انتهت بتفوق الفريق المصري (2-0) لصالح المنتخب المصري بهدف لكل من اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق واللاعب المتألق عمار حمدي. وقد تألق كعادته حارس المرمي الملقب بالأخطبوط الكبير محمد الشناوي والذي تصدي لعدد من الأهداف المؤكدة لمنتخب استراليا.

أفضل لاعب في دور المجموعات لكرة القدم أوليمبياد طوكيو 2020

وقد تم الإعلان عن أن اللاعب أحمد حجازي لاعب ومدافع منتخب مصر الأوليمبي هو أفضل لاعب في دور المجموعات بعد استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم متفوقا بذلك علي كل من اللاعب ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل, واللاعب كوبو لاعب منتخب اليابان, وألكسيس فيجا لاعب منتخب المكسيك. ويأتي ذلك للتفوق الكبير والعالي الذي يقوم به مدافع منتخب مصر الأوليمبي اللاعب أحمد حجازي خلال مهامه الدفاعية ضمن صفوف المنتخب. حيث يضع الكابتين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ثقة كبيرة في اللاعب الذي دائما ما يثبت خلال المباريات أن أهل لهذه الثقة وأن مستمر عليها.

وكانت قد بدأت في وقت لاحق فاعليات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والمقرر انعقادها خلال عام 2020 ولكن تم تأجيلها إلي 2021.