نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميداليات السعودية في الأولمبياد و الرياضيين السعوديين المشاركين في أولمبياد طوكيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الميداليات السعودية في الأولمبياد الآن في ظل مشاركة المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو، أصبح من المعلومات المهم معرفتها، هي عدد الميداليات التي حصلت عليها السعودية في أولمبياد طوكيو، حيث يوجد الكثير من المواطنين السعوديين وغيرهم من المهتمين بالرياضة السعودية، و بالتعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية الرياضي في الأولمبياد، حيث شاركت المملكة في عشرة ألعاب أولمبية صيفية، وكانت أول مشاركة للسعودية في دورات الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت آنذاك في مدينة ميونخ بألمانيا الغربية بعام 1972م، ويذكر بأن لم تشارك السعودية في أي نسخة من دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، وكان لهم الحضور الجيد في كافة المسابقات التي خاضتها في الأولمبياد، وتعدد الألعاب فى الالمبياد من كره القدم أو السباحة أو الرماية وغيرها الكثير.

الميداليات السعودية في الأولمبياد

وقد عاشت الفرق الرياضة السعودية المشاركة، في الأوليمبي التطور الملحوظ، وذلك من خلال مشاركاتهم في البطولة، والتي سعت لتحقيق أرقام جيدة، من حيث مقارنة بالأرقام في الدورات السابقة، ثم يرجع الفضل في ذلك، إلى الخطة الإستراتيجية الرياضة، الذي وضعتها اللجنة الرياضية السعودية، وذلك منذ مطلع القرن الجديد، ولهذا ينتظر من الرياضيين السعوديين، البروز في الدورات القادمة، وأن يتمكنوا من تحقيق الكثير من الميداليات، وبالنسبة لمشاركة المملكة العربية السعودية في الأولمبياد، لم تحصل إلا على ثلاثة ميداليات، والتي تتمثل في:

الميدالية الفضية، التي حصل عليها الرياضي هادي الصميلي، في أولمبياد سيدني بعام 2000م. ثم بعد تمكن خالد العيد في الفروسية، من الحصول علي الميدالية البرونزية، و قد تم الحصول عليها في سيدني عام 2000م. الميدالية البرونزية، والتي تم تحقيقها على يد فريق الفروسية السعودي في لندن بعام 2012م.

قائمة الرياضيين السعوديين المشاركين في أولمبياد طوكيو

إجمالاً يبلغ عدد المشاركين السعوديين في أولمبياد طوكيو 33 رياضي، وهم ما يمثلون السعودية في تسعة رياضات مختلفة، ويعتبر هذا العدد هو العدد الأكبر، من ناحية المشاركة في تاريخ السعودية بالأولمبياد، وشهدت دورة الأولمبياد طوكيو حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والذي ترأس الفرق الرياضية المشاركة في هذه الدورة الأولمبية،

السعوديين المشاركين في أولمياد طوكيو في كرة الطاولة اللاعب علي الخضراوي، وفي ألعاب القوة أللاعب مارن الياسين فئة 400 متر رجال، واللاعبة ياسمين الدباغ فئة 100 متر سيدات، ثم تقرر أن يمثل المملكة، في بطولة السباحة، اللاعب يوسف بوعريش. وفي لعبة الجودو يمثل المملكة، سليمان حماد في وزن 73 كجم رجال، وتهاني القحطاني في وزن 78 كجم سيدات. ويمثل المملكة في لعبة التجديف الرياضي حسين علي رضا. الرياضي سعيد المطيري في بطولة الرماية. في لعبة رفع الأثقال يمثل المملكة كل من، اللاعب سراج السليم 61 كجم رجال، اللاعب محمود الحميد 73 كجم رجال. اللاعب طارق حامدي، في لعبة الكاراتيه وزن 75 كجم.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت، على حقوق إذاعة أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا، وذلك في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها شمال إفريقيا والخليج العربي، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج، وقد اذيعيت حفل افتتاح، أولمبياد طوكيو على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقد قامت القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.

فريق كرة القدم السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

وقع المنتخب السعودي الأولمبي، لكرة القدم في مجموعة ممتازة، والتي ضمت عدة منتخبات عالمية كبيرة، والتي تمثلت في البرازيل وكوديفوار وألمانيا، ويسعى المنتخب السعودي لكرة القدم، أن يقدم الأداء الذي يرضي جماهيره، التي تنتظر منه الكثير، في ظل تواجد مجموعة من ألاعبين المميزين، ولهذا على اللاعبين إظهار المستوى الذي يرضي الجميع.