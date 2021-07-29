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عمر شويل - جدة يستهل دور الثمانية من مسابقات كرة القدم للمنتخبات الأولمبية من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مبارياته بمواجهة فريق كوريا الجنوبية الأوليمبي مع فريق المكسيك الأوليمبي يوم السبت 31 – 7 – 2021 في تمام الحادية ظهراً بتوقيت القاهرة ، وذلك علي أن يكون موعد مباراة مصر والبرازيل في دورة طوكيو الأولمبية 2020 في نفس اليوم الحادي والثلاثين من شهر يونيو الجاري عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد سايتاما ، وكان فريق البرازيل قد تأهل في الصدارة عن مجموعة ضمت فرق ألمانيا و ساحل العاج والمملكة العربية السعودية ، بينما حل الفريق المصري وصيفاً عن مجموعته التي ضمت منتخبات استراليا والأرجنتين وإسبانيا وكان الفريقان قد التقيا منذ فترة قصيرة ضمن فعاليات البطولة الودية استعداداً لدورة طوكيو في مباراة بتاريخ الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وانتهت بفوز مصر بنتيجة 2/1 .

موعد مباراة مصر والبرازيل في دورة طوكيو الأولمبية 2020 و مشوار المنتخبين في التصفيات

مباريات منتخب مصر :

أوقعت قرعة دورة الألعاب الأولمبية للمنتخبات مصر ضمن مجموعة ضمت اسبانيا والارجنتين واستراليا وجرت مباريات مصر كالآتي :

الأولي : أمام فريق أسبانيا الأولمبي : يوم الخميس 22 يوليو 2021 : وقد انتهت بتعادل الفريقين بصفر لصفر.

الثانية : أمام نظيره فريق الأرجنتين الأولمبي : يوم الأحد 25 يوليو 2021 : وقد انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بهدف واحد للاشىء.

الثالثة : أمام فريق استراليا الأولمبي : يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 : وقد انتهت بفوز مصر بهدفين للاشيء.

وبهذه النتائج تأهل المنتخب المصري وصيفاً خلف منتخب اسابنيا وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين الذي حصل علي نفس العدد من النقاط 4 نقاط ولكن مجموع أهدافه كان سالب واحد بينما جاء رصيد مصر موجب واحد من الأهداف كفارق بين ما أحرزه وبين ما تلقاه من أهداف.

مباريات منتخب البرازيل :

الأولي : أمام منتخب ألمانيا الأولمبي : يوم الخميس 22 يوليو 2021 : وقد انتهت بنتيجة 4 / 2 لصالح فريق البرازيل.

الثانية : أمام منتخب ساحل العاج الأولمبي : يوم الأحد 25 يوليو 2021 : وقد انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الثالثة : أمام منتخب السعودية الأولمبي : يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 : وقد انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 3 / 1 .

وبهذه النتيجة تأهل منتخب البرازيل متصدراً لمجموعته بسبعة نقاط جمعها من فوزين وتعادل.

مشوار المنتخبين في الصعود

مشوار منتخب مصر :

صعد منتخب مصر كبطل القارة الإفريقية بعد فوزه علي فريق منتخب ساحل العاج ( كوت ديفوار ) في المباراة النهائية لتصفيات بطولة إفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 23 عام والتي أقيمت في مصر يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 وانتهت بفوز منتخب مصر علي ساحل العاج بنتيجة 2/1 في نهائي.

مشوار منتخب البرازيل :

صعدت البرازيل كمصنف أول عن قارة أمريكا الجنوبية بصفتها البطل عن التصفيات التي أقيمت في شهري يناير وفبراير 2021 وكانت قد حصدت الميدالية الذهبية في آخر أولبياد بريو ديجانيرو منذ أربعة أعوام ، وكان من المقرر إقامة دورة طوكيو الأولمبية في العام الماضي 2020 كام هو مسمي لها وتأجل إقامتها بسبب أحداث جائحة كورونا ، والتي أجلت العديد من مباريات الدوريات والمنتخبات علي مستوي العالم ، وأثرت علي عوائد مسابقات الكرة عموما ما دفع الاندية الأوربية لإستحداث مسابقة دوري السوبر الأوروبي الجديد الذي تم إلغاؤه من قبل اتحاد اليويفا الأوروبي في النهاية.

تشكيل الفريقين والإدارة الفنية

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي :

وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري : كابتن شوقي غريب قد اختار 22 لاعب لخوض تصفيات طوكيو 2020 للمنتخبات الأولمبية هم :

اسم اللاعب المركز النادي رقم القميص محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي المصري 1 محمد صبحي حارس مرمي الأتحاد السكندري 22 محمود جاد حارس مرمي إنبي 16 محمد عبد السلام مدافع الزمالك 5 أحمد حجازي مدافع الإتحاد السعودي 6 أحمد فتوح مدافع الزمالك 20 اسامة جلال مدافع بيراميدز 4 كريم العراقي مدافع النادي المصري 13 محمود حمدي الونش مدافع الزمالك 18 أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلي المصري 17 رمضان صبحي وسط بيراميدز 10 ناصر ماهر وسط الأهلي المصري 8 إمام عاشور وسط الزمالك 15 عمار حمدي وسط الاتحاد السكندري 2 عبدالرحمن مجدي وسط الاسماعيلي 19 أكرم توفيق وسط الأهلي المصري 12 كريم فؤاد وسط النجوم 3 ناصر منسي هجوم طلائع الجيش 21 طاهر محمد طاهر هجوم الأهلي المصري 9 ابراهيم عادل هجوم بيراميدز 11 صلاح محسن هجوم الأهلي المصري 7 أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا 14

تشكيل منتخب البرازيل الأوليمبي :

كان مدرب منتخب البرازيل الأولمبي : السيد أندري جاردين قد جمع مجموعة من 24 لاعب لخوض تصفيات طوكيو الأولمبية هم :

اسم اللاعب المركز النادي رقم القميص أدربار ميلو دوس سانتوس حارس مرمي أتليتيكو بارانينسي 1 بيرينو حارس مرمي جريميو 12 لوكاكو حارس مرمي فاسكو دا جاما 22 داني ألفيش مدافع ساو باولو وبرشلونا السابق 13 دييجو كارلوس مدافع إشبيلية 3 جويلهيرم أرانا مدافع أتليتيكو مينيرو 6 برونو فوشيس مدافع سيسكا موسكو 14 ريكاردو غارسا مدافع فاسكو دا غاما 4 ابنير سوزا مدافع فارينس 16 نينو مدافع فلوميننسي 15 دوجلاس لويس وسط استون فيلا 5 جابرييل مارتينيللي وسط أرسنال 21 رينيار جيسوس وسط بروسيا دورتموند 19 أوجستو جالفان وسط كولتورال ليونيسا 12 برونو جيماريش وسط اوليمبيك ليون 8 جابريل مينينو وسط بالميراس 2 دوجلاس اوجستو وسط باوك سالونيكي 17 ماتيوس هينيرك وسط غريميو 18 كلاودينيو وسط نيو يورك ريد بولز 20 باولو سيرجيو هجوم القادسية 7 مالكوم فيليبي هجوم زينيت 2 ريتشارليسون هجوم ايفرتون 10 ماتيوس كونها هجوم هيرتا برلين 9 أنتوني هجوم أياكس 11

ما هي القنوات الناقلة للمباراة و موعد مباراة مصر والبرازيل في دورة طوكيو الأولمبية 2020 ؟

نتعرف على موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق يوم السبت الحادي والثلاثين من شهر يونيو الجاري عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد سايتاما ويتم نقل المباراة علي القنوات التالية :

beIN SPORTS HD 7 :

علي القمر الصناعي نايل سات : بالتردد : 12604 – استقطاب : أفقي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

و علي القمر الصناعي سهيل سات : بالتردد : 11623 – استقطاب : عمودي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

BeIN SPORTS HD :

علي القمر الصناعي نايل سات : بالتردد : 11054 – استقطاب : أفقي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

و علي القمر الصناعي سهيل سات : بالتردد : 11566 – استقطاب : أفقي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

BeIN SPORTS HD 7 :

علي القمر الصناعي نايل سات : بالتردد : 12604 – استقطاب : أفقي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

و علي القمر الصناعي سهيل سات : بالتردد : 11623 – استقطاب : عمودي – معامل ترميز : 27500 – معامل تصحيح : 2/3 .

وسيتم إذاعة مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية.