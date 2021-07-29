نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والبرازيل الأولمبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد زادت نسبة البحث على موعد مباراة مصر والبرازيل الأولمبي القادمة ومختلف التفاصيل حول المباراة، وذلك بعد أن تمكن المنتخب المصري من التأهل لدور الثمانية وكان ذلك بعد الفوز على المنتخب الأسترالي، وكذلك فلقد تمكن من إحتلال مقدمة المجموعة التي كان بها إسبانيا واستراليا والأرجنتين، ولهذا فإنه سوف يواجه المنتخب البرازيلي صاحب الصدارة الرابعة وكان ذلك بعد مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار والسعودية، إلى أن تأهل كلًا من مصر والبرازيل لهذه المباراة.

موعد مباراة مصر والبرازيل الأولمبي

بالنسبة إلى موعد مباراة مصر والبرازيل فإنه سوف يكون في السبت القادم الموافق 31/7/2021 ، وبالنسبة إلى توقيت موعد مبارة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل فإنه سوف يكون في المواعيد الآتية:

بتوقيت السعودية: سوف يتم عرض المباراة الساعة 1:00 مساء.

توقيت مصر: تعرض المباراة 12:00 مساء.

بتوقيت فلسطين: يتم عرض المباراة الساعة 1:00 مساء.

بتوقيت الأردن: سوف يتم عرض المباراة 1:00 مساء.

توقيت سوريا: سوف يتم عرض المباراة 1:00 مساء.

بتوقيت لبنان: سوف يتم عرض المباراة 1:00 مساء.

بتوقيت العراق: يتم عرض المباراة 2:00 مساء.

توقيت السودان: يتم في الساعة الـ 12:00 مساء.

بتوقيت اليمن: سوف يتم عرض المباراة الساعة 1:00 مساء.

بتوقيت ليببا: يتم عرض المباراة الساعة 1:00 مساء.

توقيت تونس: سوف يتم عرض المباراة الساعة 11:00 صباحًا.

بتوقيت الجزائر: سوف يتم عرض المباراة الساعة 11:00 صباحًا.

القنوات الناقلة لمبارة منتخب مصر والرازيل

سوف يتم نقل مباراة منتخب مصر والبرازيل على قناة beIN Sport xtra2 فإن قناة بي إن سبورت التي تعمل على نقل مختلف مباريات الالعاب الأولمبية، وكذلك فإنه سوف يتم تغيطة المباراة بالكامل من البداية إلى النهاية، ولقد تم تعيين أحمد عبده ليقوم بالتعليق على مباراة مصر والبرازيل.

كذلك سوف يتم عرض القناة على قناة بي ان سي سبورت المجانية SD، وبناء على ذلك سوف يتمكن المشاهدين من متابعة المباراة ، والوقت الذي سوف يتم إطلاق صفارات بداية المباراة به سوف يكون بتوقيت مصر في الساعة الثانية عشر، وبتوقيت السعودية في تمام الساعة الواحدة.

تشكيلة مصر الأوليمبي المتوقعة

لقد تم الإعلان على تشكيل المباراة من قبل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي/ شوقي غريب، ويتمثل التشكيل فيما يلي:

محمود جاد ( حارس المرمى).

محمد عبد السلام و محمود مرعي وأحمد رمضان وكريم العراقي وكريم فؤاد ( خط الدفاع ).

أكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدي ( خط الوسط ).

احمد ياسر ريان وصلاح محسن ( خط الهجوم).

مباراة مواجهة منتخب مصر والبرازيل

لقد تغلب منتخب البرازيل على السعودية بمعدل 3-1، وهذا كان سبب في أن يتصدر المجموعة الرابعة في الأوليمبي ولديه رصيد 7 نقاط، أما بالنسبة إلى منتخب كوت ديفوار وحاز على رصيد 5 نقاط وذلك بعد التوفق في المباراة مع ألمانيا، وبالنسبة إلى منتخب مصر فإن الأهداف كانت من خلال أحمد ياسر ريان وكان ذلك في الدقيقة الـ 44 من المباراة، والهدف الثاني فلقد كان في الدقيقة الـ 86 الذي قام به عمار حمدي، وهذا كان سبب في تأهيل المنتخب المصري على الدوري الرابع.

تغيرات في تشكيل منتخب مصر

بعد أن تم تحديد موعد مباراة مصر والبرازيل الأولمبي فلقد تم تحديد بعض التغيرات في الفريق، وأهم هذه التغيرات تتمثل فيما يلي:

بعد مشاركة محمد طاهر في المباراة الأولى والتي كانت مع أسبانيا وأنتهى بالتعادل، وشاركت في المباراة الثانية التي قد أنتهت بالتعادل، فإنه سوف يعود إلى المشاركة من جديد.

كذلك فإن صلاح محسن بعد أن كان إحتياطي في مباراة أسبانيا وفي الأرجنتين فإنه سوف يعود إلى المشاركة الأساسية.

بالنسبة إلى عمار حمدي فلقد كان أساسي في مباراة الأرجنتين، وفي مباراة اسبانيا كان إحتياطي فإنه سوف يعود أساسي من جديد.

ختامًا لقد عرضنا لكم موعد مباراة مصر والبرازيل الأولمبي وذلك من خلال عرض الساعة التي سوف يتم عرض المباراة بها من مكان إلى آخر، والقنوات التي سوف تقوم بعرض المباراة، إضافة إلى تحديد التغيرات التي من المتوقع أن تحدث في التشكيلة.