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عمر شويل - جدة كرة القدم في الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو مباريات الربع النهائي والنصف النهائي تنطلق بعد أيام منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو2020، وكان من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل المسابقة، بل وكانت قاب قوسين من أن تلغيها، ثم اتفقت اللجنة الأولمبية مع الحكومة اليابانية، علي تنظيم الألعاب في الفترة بين 23 يوليو و 8 أغسطس، وان تكون المدرجات خالية تماما من الجماهير، بسبب الوضع الصحي، وهذا سيؤثر علي الأداء في كل الرياضيات وبشكل خاص في كرة القدم، ويشارك ستة عشر منتخبا من كل قارات العالم، في مسابقة كرة القدم الخاصة بالألعاب الأولمبية، وتنقسم المنتخبات إلي اربع مجموعات، وتضم كل مجموعة اربع فرق، ثم يسمح لكل منتخب بدعوة لاعبين لا يتجاوزون اربع وعشرون سنة، مع إمكانية الاستعانة بثلاث لاعبين يتجاوزون هذا العمر.

كرة القدم في الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو مباريات الربع النهائي والنصف النهائي

وتبدأ مباريات الربع النهائي السبت 31 يوليو:

مباراة من العاشرة مساءا إلى الواحدة صباحا على ملعب مياجي. من الحادية عشرة مساءا إلى الثانية صباحا على ملعب كاشيما. من الثانية عشر صباحا إلى الثالثة صباحا على ملعب سيتاما. مباراة من الواحدة صباحا حتى الرابعة صباحا على ملعب يوكوهاما الدولي.

ثم مباريات النصف نهائي الخميس 4 أغسطس:

مباراة من العاشرة مساءا إلى الواحدة صباحا على ملعب كاشيما. مباراة من الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا على ملعب سيتاما.

ثم تحديد المركز الثالث والرابع الجمعة 5 أغسطس:

مباراة من الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا على ملعب سيتاما.

أما النهائي السبت 7 أغسطس:

مباراة من الواحدة والنصف إلى الرابعة والنصف على ملعب يوكوهاما الدولي.

التأهل لمراحل خروج المغلوب لكرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو

يتأهل صاحب المركز الأول مع وصيفه عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، في الأدوار الإقصائية، يتم اللجوء للأوقات الإضافية في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، وإن لم يتمكن أي فريق من الفوز، يتم الاحتكام لركلات الترجيح، بعد نصف النهائي، تلعب المباراة الترتيبية بين المنتخبين المهزومين لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، ثم تنتهي المسابقة بالمباراة النهائية.

تردد قناة بي إن سبورت beIN sport المفتوحة وكرة القدم طوكيو

هناك ترددات مختلفة لقنوات بي إن سبورت أولمبياد طوكيو 2020:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2. BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2. 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2. تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عمودي، 27500، 3/2.

وينتظر مشجعي كرة القدم في كافة العالم والوطن العربي، أذاعه بقية المباريات بشكل مجاني علي القناة بي إن سبورت، ويبحثون بالترددات الخاصة بها، حيث يتم تحديث ترددات القناة في الفترة الأخيرة، حتي يتم استقبالها بجودة عالية، وتقوم القناة بشكل مستمر إذاعة المباريات وأقواها.

مباريات الربع النهائي لكرة القدم في الألعاب الأولمبية

إسبانيا × كوت ديفوار: يواجه منتخب إسبانيا بطل المجموعة الثالثة، نظيره كوت ديفوار، يوم السبت المقبل 31 يوليو في أولى مباريات الدور ربع النهائي، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة. اليابان × نيوزيلندا: ثم يواجه منتخب اليابان بطل المجموعة الأولى، نظيره نيوزيلندا، يوم السبت المقبل، الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة. مصر × البرازيل: أما منتخب مصر سيكون على موعد مع مواجهة في الدور ربع النهائي عندما يواجه البرازيل السبت المقبل على ملعب سايتاما في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. كوريا الجنوبية × المكسيك: وآخر مباريات الدور ربع النهائي ستكون بين منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك، والتي ستقام على ملعب يوكوهاما الدولي في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

توقعات مباراة مصر والبرازيل في الدور الربع النهائي بكرة القدم طوكيو 2020

تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الأسترالي، اليوم الأربعاء بهدفين، في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، ليواجه المنتخب البرازيلي، متصدر المجموعة الرابعة في الدور المقبل، ثم رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين، وكان المنتخب المصري قد تعادل في مباراته الأولى مع إسبانيا سلبيا، وخسر مباراته الثانية أمام الأرجنتين بهدف دون مقابل.