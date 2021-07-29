جدول ترتيب ونتائج مباريات كرة اليد رجال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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عمر شويل - جدة نتابع وإياكم منافسات مباريات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رجال وجدول ترتيب المجموعات في منافسات بطولة كرة اليد والتي تقام بمشاركة 12 منتخباً منهم في واحدة من أهم الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي تضم أقوى 12 منتخباً من كافة دول العالم في هذه البطولة.

مشاركة عربية في بطولة اليد بأولمبياد طوكيو 2020

ويشارك المنتخبان المصري والبحريني ضمن منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يقع المنتخبان في العربيان في المجموعة الثانية ببطولة كرة اليد، ويحتاج منتخبا مصر والبحرين للتواجد ضمن المراكز الأربع الأولى في المجموعة الثانية بنهاية منافسات بطولة دوري المجموعات، وذلك من أجل التأهل لدور ربع نهائي كرة اليد من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

مجموعتي بطولة كرة اليد رجال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في كرة اليد رجال إلى مجموعتين، وكل مجموعة تضم ست منتخبات، وتقام بينهما المنافسات بنظام الدوري بين فرق المجموعة الواحدة، ويتأهل من كل مجموعة الأربع منتخبات الأولى من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2020 والمقامة في طوكيو، ومن ثم تستكمل المنافسات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: فرنسا، وإسبانيا، والنرويج، وألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين.

فرنسا، وإسبانيا، والنرويج، وألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين. المجموعة الثانية: الدنمارك، والسويد، ومصر، والبرتغال، والبحرين، واليابان.

جدول ترتيب دوري المجموعات كرة اليد رجال في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وإليكم جدول ترتيب مجموعتي دوري المجموعات من بطولة كرة اليد رجال 2020 في دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في طوكيو، وذلك من أجل التسهيل عليكم متابعة منافسات هذه البطولة، وموقف كل المنتخبات من التأهل لدور ربع النهائي من البطولة.

ترتيب المجموعة الأولى

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط فرنسا 3 3 0 0 97 85 6 إسبانيا 3 3 0 0 88 79 6 النرويج 3 2 0 1 81 75 4 ألمانيا 3 1 0 2 89 83 2 البرازيل 3 0 0 3 78 93 0 الأرجنتين 3 0 0 3 75 93 0

ترتيب المجموعة الثانية

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط الدنمارك 3 3 0 0 110 78 6 السويد 3 3 0 0 89 85 6 مصر 3 2 0 1 97 92 4 البرتغال 3 1 0 2 85 91 2 البحرين 3 0 0 3 77 89 0 اليابان 3 0 0 3 85 108 0

جدول نتائج مباريات بطولة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

ونوفر لكم كافة نتائج مباريات بطولة كرة اليد في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 حيث سنقوم خلال هذا المقال، بتوفير كافة النتائج وتحديثها بشكل يومي بعد انتهاء كافة المباريات في كل يوم، للتسهيل عليكم من متابعة منافسات كرة اليد رجال في بطولة طوكيو 2020، وهذه هي نتائج مباريات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 في مرحلة دوري المجموعات من البطولة.

المجموعة المباراة النتيجة المجموعة الأولى النرويج × البرازيل 24-27 فرنسا × الأرجنتين 27-33 ألمانيا × إسبانيا 28-27 البرازيل × فرنسا 34-29 الأرجنتين × ألمانيا 33-25 إسبانيا × النرويج 27-28 النرويج × الأرجنتين 23-27 البرازيل × إسبانيا 32-25 فرنسا × ألمانيا 29-30 المجموعة الثانية السويد × البحرين 31-32 البرتغال × مصر 37-31 الدنمارك × اليابان 30-47 مصر× الدنمارك 32-27 البحرين × البرتغال 26-25 السويد × اليابان 26-28 الدنمارك × البحرين 21-31 السويد × البرتغال 28-29 اليابان × مصر 33-29

القنوات الناقلة لبطولة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

وكانت شبكة قنوات bein sports المالكة لحقوق بث منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أعلنت عن قيامها بنقل المنافسات الأولمبية من خلال قنواتها المفتوحة، حيث يتم إقامة استديوهات تحليلية لكافة الألعاب الأولمبية والمنافسات من خلال قناة bein SPORTS المفتوحة، بالإضافة إلى تغطية إخبارية لكافة فاعليات الألعاب الأولمبية من خلال قناة bein SPORTS الاخبارية، حيث تقوم القناة بتغطية كافة مايتعلق بدورة الألعاب الأولمبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى قناتي: bein sports Extra2، bein sports Extra1 وهما قناتان مخصصتان بشكل كامل لنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وخصوصاً المنافسات التي يشارك فيها لاعبون من الدول العربية، أو حتى الفرق العربية على صعيد كافة الألعاب.