نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل القادمة 2021/08/01 في السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الفرنسية موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل، في بطولة السوبر الفرنسي والمقرر أن تلعب في تل أبيب في الأول من أغسطس القادم، في مستهل موسم كروي جديد ينتظر أن يكون حافل بالندية والقوة، بعد التدعيمات الكبيرة التي أقدمت عليها الفرق الفرنسية في الميركاتو الصيفي الحالي، كانت الجماهير الباريسية تنتظر أن تشاهد النجم الكبير سيرجيو راموس في اللقاء القادم، المنتقل إلي فريق العاصمة الفرنسية قادماً من ريال مدريد، ولكن المدير الفني للفريق الباريسي فضل إراحة راموس، ويسعى كلا الفريقين للفوز باللقب ليكون خير دافع للفريق في بداية الموسم، خاصة فريق باريس سان جيرمان الذي يسعى مالكه القطري ناصر الخليفي، في الحصول على كافة البطولات التي سيشارك بها الفريق في الموسم الجديد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

18.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 : بتوقيت كلاً من الجزائر، تونس، المغرب.

20.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، العراق، فلسطين، الأردن، لبنان.

22.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل والقنوات الناقلة

كما ذكرنا في صدر المقال موعد اللقاء الهام التي تنتظره الجماهير الفرنسية، فإن القناة الناقلة للمباراة هي قناة بي إن القطرية، المالك الحصري لجميع مباريات الدوري الفرنسي الممتاز وبطولة كأس فرنسا وكذالك بطولة السوبر، ولم تحدد القناة معلق اللقاء حتى الآن ولا القناة الناقلة، وسنوافيكم بهما فور إعلان إدارة مجموعة بي إن عن القناة الناقلة واسم المعلق، وهناك بعض المواقع الفرنسية أشارت إلي نقل المباراة بصورة مفتوحة، عبر قناة eleven sports hd 1 على القمر الصناعي الأوربي لإتاحة المباراة أمام الجمهور الفرنسي للاستمتاع بها.

نبذة مختصرة عن تاريخ بطولة السوبر الفرنسي

بطولة السوبر الفرنسي أو بطولة كأس الأبطال الفرنسي، هي إحدى البطولات التي ينظمها أتحاد التجارة واتحاد الصحفيين في فرنسا، في بداية كل موسم كروي جديد تجمع البطولة بطلي الدوري وكأس فرنسا، انطلقت أول نسخة من البطولة عام 1949 وكان بصورة غير رسمية، وجمعت بين فريقي ستاد ريمس وفريق راسينج كولومب وفاز باللقب فريق ريميس بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة، وبداية من عام 1995 أخذت البطولة الطابع الرسمي وجمعت في ذالك العام فريقي باريس سان جيرمان ضد نانت، وفاز بها فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد أن انتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأخر فريق فاز باللقب هو فريق باريس سان جيرمان العام الماضي 2020 على حساب فريق مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

لوحة شرف الفرق الفائزة باللقب السوبر الفرنسي

يعتبر فريق باريس سان جيرمان هو صاحب نصيب الأسد في الفوز باللقب السوبر، فقد حقق الفريق اللقب 10 مرات وحل وصيفاً في أربع مناسبات، وبعد ذالك يأتي فريق أوليمبيك ليون برصيد 8 ألقاب وحل في المركز الثاني في 4 مناسبات، ثم فريق سانت أتيان الفرنسي الذي حقق اللقب في 5 مرات وحل وصيفاً في مرة واحدة، وفريق موناكو حصل على لقب السوبر في 4 مرات وحل وصيف للبطل في ثلاث مناسبات سابقة، وفريق ريميس صاحب الفوز بأول لقب للبطولة فاز باللقب في 4 مرات وحل وصيف في مرة واحدة، الفريق الذي سيواجه باريس سان جيرمان ف السوبر 2021 فريق نانت الفرنسي فاز باللقب في 3 مناسبات وحل وصيف في 4 مرات سابقة.

بطاقة مباراة السوبر الفرنسي 2021