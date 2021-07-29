انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الزمالك الجديد علي النايل سات Zamalek TV HD والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الزمالك 2021 هي أحد القنوات الرياضية المصرية التي يبحث عنها الكثيرين وخاصة مشجعي الفريق الأبيض رغبةً في متابعة جميع أخبار لاعبي النادي إلى جانب الكثير من المباريات التي تعرضها، فهي تهتم بالشأن الرياضي الزملكاوي وتضم مجموعة كبيرة من المحللين المتميزين، وتُقدم أيضاً العديد من البرامج وتعرض من خلالها كافة الأخبار الرياضية.

قناة الزمالك

تم إطلاق تلم القناة لكي تُسلط الضوء بشكل عام على كرة القدم ولكنها تهتم بشأن الفريق الأبيض بشكل خاص، فعندما ظهرت القناة أحدثت ضجة كبيرة بين القنوات الرياضية الأخرى، ولكن تمكنت من جذب الكثيرين من مُحبي فريق نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك

هل تبحث عن تردد قناة الزمالك؟ هل ترغب في الاستمتاع بكل ما تعرضه من برامج ومباريات متنوعة؟ فإذا كانت إجابتك بنعم فعليك اتباع بعض البيانات التالية لكي تحصل عليها على الجهاز الخاص بك بكل سهولة ويُسر:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة الزمالك

تضم القناة مجموعة لا بأس بها من البرامج ومن ضمنها ما يلي:

برنامج زملكاوي.

برنامج التالتة يمين.

برنامج نهارك أبيض.

برنامج أخبارنا.

مميزات قناة الزمالك

هي قناة رياضية مصرية تتميز بالعديد من المزايا ومن أبرزها ما يلي: