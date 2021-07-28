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محمد سياف - ابو ظبي - يعد تردد قناة دبي سبورت الرياضية 1-2-3 HD من أهم وأبرز الترددات الرياضية داخل الوطن العبي، تمتاز تلك القناة عن غيرها من القنوات بكثرة البرامج الرياضية بها، وقد تمتاز تلك البرامج بالحيادية التامة في نقل كافة الأحداث الرياضية بصيغة تفصيلية دون الميل على طرف ضد الطرف الآخر، كما أنها تأتي في الوقت الصحيح في نقل كافة أخبار اللاعبين من تعاقدات والانتقالات بين الأندية، بالمعنى الصحيح أنها سباقة في تناول الأخبار، وذلك بسبب كاميراتها التي تتجول هنا وهناك من أجل توصيل الحقيقة لكل مشاهديها.

تردد قناة دبي سبورت الرياضية 1-2-3 HD

كما أنها تعمل من أجل إرضاء جميع متابعيها داخل وخارج الوطن العربي من خلال عرض برامجها في كافة الألعاب المختلفة، تستخدم تلك القناة كافة إمكانيات العصر في مجال البث الفضائي من أجل توصيل صورة للمشاهد تعبر عن مواكبة القناة لأدوات العصر الحديث، ومن الجانب الآخر، تملك تلك القناة مجموعة كبيرة مكن الكوادر البشرية القادرة على صنع الفارق مع تلك القناة التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة ومرموقة وسط تزاحم القنوات الرياضية الفضائية.

قناة دبي سبورت الرياضية 1-2-3 HD على النايل سات

ومن أبرز برامج تلك القناة، برنامج المنصة، الحدود، دوري الخليج العربي للمحترفين، نشرة الأخبار، رياضات بحرية، سباق السيارات، ومن الجانب الآخر، تقدم تلك القناة مجموعة من النشرات الإخبارية وعرض كافة المستجدات التي تطرأ على جميع المنتخبات واللاعبين والأندية في كافة الألعاب الرياضية، لذا نالت درجات كثيرة من الإعجاب والاستحسان من قبل المشاهدين، إما عن تردد قناة دبي سبورت الرياضية 1-2- 3 فهو على النحو التالي.