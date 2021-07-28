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محمد سياف - ابو ظبي - جاء تردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة للدوري المصري ليصبح لها مردود كبير داخل مصر، وذلك بسبب متعة تلك القناة في تقديم كافة مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر والكثير من مباريات المنتخب المصري، وذلك على الهواء مباشرةً بطريقة مجانية داخل برامج استوديو التحليلي بقيادة المتألق مدحت شلبي، وسيف زاهر وأحمد شوبير، بالإضافة إلى تميزها في تقديم الكثير من البرامج التي لها طابع خاص لدى الجماهير المصرية والتي تتناول كافة القضايا الرياضية بحيادية مطلقة.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

تعمل تلك القناة على قدم وساق من أجل إرضاء مشاهديها، لذا نجد عجلة الإنتاج لا تتوقف على مدار اليوم من بث برامج ومباريات على القنوات الثلاثة، وتقوم بدور كبير بنقل جميع المباريات لكل فرق الدوري المصرية بحادية كبيرة، كما أنها تعتمد على استخدام كافة التقنيات الحديثة في مجال عالم الفضائيات من أجل إمتاع مشاهديها بالوجبات الرياضية الدسمة، وأيضًا رغبتها القوية في الاستمرار في المنافسة تحت شعار البقاء للأقوى.

قناة اون تايم سبورت

تقدم تلكم القناة الكثير من البرامج في كافة الألعاب الأخرى بالإضافة غلى مجموعة من النشرات الرياضية على مدار اليوم، تسلط الضوء من خلالها على آخر صفقات اللاعبين على الصعيد المحلي والدولي، كما أنها تلقي الضوء أيضًا على آخر المستجدات لكافة الأندية المحلية والعربية والعالمية، لذا فقد نالت تلك القناة الكثير من الاستحسان والإعجاب من كل متابعيها داخل وخارج مصر، وأما عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة للدوري المصري، فجاء على النحو التالي.