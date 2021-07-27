نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي اليوم …. الصفقات الجديدة … الراحلين.. موعد مباراة الأهلىي وأسوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أخبار الأهلي اليوم بمثابة حياة أو موت لكثير من محبي وعشاق النادي الأحمر، ومع إتباع سياسة الإحلال والتجديد التي يتبعها النادي منذ فترة، يبحث عشاقه عن ما هو الحديد داخل أسوار النادي الأهلي من تعاقدات جديدو وراحلين ومواعيد مبارايات الفريق، لذا سنقوم بجولة داخل أورقة الفريق لنعرف الجديد، علمًا بأن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا مؤخرًا ليرفع رصيده من عدد البطولات إلى 10 وليحقق رقم قياسي جديد ويسعى لتحقيق بطولات إفريقية أكثر وذلك ظاهر للغاية من سياسة المتبعة في التعاقدات مع لاعبين ذو ثقل فني.

أخبار الأهلي اليوم

جاء موعد مباراة الأهلي وأسوان يوم الخميس الموافق 29 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً، رفع الأهلي شعار الفوز في جميع المباريات القادمة لنزع صدارة الدوري من غريمه التقليدي نادي الزمالك، كما أن فريق أسوان مهدد بالهبوط واخل تلك الدائرة المخيفة، لذا يرى الكثيرين من خبراء كرة القدم، أن تلك المباراة ستكون مباراة قوية للغاية.

ومن حيث التعاقدات، دخل النادي الأهلي مفاوضات جادة لضم اللاعب (كيجان دولي) من صفوف فريق صن دوانز، وقد تشهد الأيام القليلة القادمة مدى جدية الفريق الجنوب الإفريقي لإتمام تلك الصفقة، حيث أكدت إدارة النادي الأهلي أنها قامت بتقديم عرض مالي كبير للنادي من أجل هذا اللاعب وينتظرون الرد.

بدأ اللاعب إبراهيم عادل يفكر بجدية في اللعب في الدوري الكرواتي بعد تجديد نادي دينامو زغرب رغبته في التعاقد معه بمقابل 4 مليون دولار، كما قدم النادي الكرواتي عرض آخر برغبتهم باستعارة اللاعب لمدة موسم واحد بمقابل مليون و500 دولار، وبعد تلك الأخبار، هناك تخبط داخل إدارة الأهلي بسبب رغبتهم القوية في ضم اللاعب، وقد أثبت اللاعب في الفترة الماضية أنه موهبة كروية لها مستقبل باهر.

أما الراحلين عن النادي الأهلي، أصبح الجميع على دراية بهم وعلى رأسهم مروان محسن، والتر بواليا، أليو ديانج ولكن قد تكون وجهته القادمة أوروبية، وقد تشهد قائمة الراحليين العديد من المفاجئات ولكن قد يتم الإعلان عنها بعد انتهاء بطولة الدوري المصري وبطولة كأس مصر.