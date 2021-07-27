نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الزمالك اليوم .. تجديد وإطاحة وأحداث مثيرة…. قرب حسام حسن من الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار الزمالك اليوم هدف يبحث عنه محبي وعشاق الكيان الأبيض وخاصةً مع قرب انتهاء مسابقة الدوري المصري، وقد بدأ الصراع بين القطبي في التعاقدات لأبرز اللاعبين على الصعيد المحلي والإفريقي، لذا سنقوم بإلقاء الضوء على آخر أخبار الزمالك اليوم من حيث الراحلين والتعاقدات الجديدة وما يدور داخل أسوار البيت الأبيض الزملكاوي، علمًا بأن الزمالك يسعى إلى الاستقرار داخل الفريق الكروي من أجل استعادة بطولة الدوري المصري وإعادة هيكلىة الفريق وفقًا لما يره المدير الفني.

أخبار الزمالك اليوم

بات قوست أو أدنى من تجديد التعاقد مع اللاعب مصطفى فتحي، حيث أبدى اللاعب رغبته القوية في التجديد لنادي الزمالك حتى 2024، وذلك وفقًا لرغبة باتريس كارتيرون الذي أكد مراراً برغبته القوية باستمرار هذا اللاعب مع الفريق، وقد تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان النهائي عن قيمة التعاقد، ومن الجانب الآخر، طلب المدير الفني بترحيل اللاعب حمزة المثلوثي لعدم إثبات نفسه داخل الملعب وسرعة التعاقد مع لاعب يجيد مركزه.

كما أن هناك اتجاه من إدارة نادي الزمالك بإعارة محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي للأندية المصرية لعدم رغبة المدير الفني وجودهم في الجهاز خلال المرحلة القادمة ، ومن الجانب الآخر، قد رفضت إدارة نادي الزمالك شراء اللاعب حمدي النقاز بسبب ما بدر منه في الماضي وترك الفريق في أوقات عصيبة.

ومازال نادي الزمالك متمسك باللاعب حسام حسن ويسعى مع إدارة نادي سموحة لاتفاق ملزم بشراء اللاعب، ومازال المدير الفني متمسك بتعاقد مع هذا اللاعب بسبب نقل الخبرة الفنية المتواجدة في نادي الزمالك في مركز المهاجم الصريح، ويرى الكثير من محبي النادي أن هذا اللاعب سيصنع الفارق مع النادي الملكي الأبيض.

وأخيراً بات قوسين أو أدنى من الانتهاء من صفقة مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ليكون بديل للاعب ساسي، ومازالت الكرة تذهب هنا وهناك من أجل إرضاء الفريق العسكري بتطعيم الفريق الأول بعض ناشئي الزمالك، وقد تشهد الأيام القادمة حسم الصفقة.