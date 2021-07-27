موعد مباراة السعودية والبرازيل أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية والبرازيل هي ختام مشوار المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي صباح يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو تموز نظيره البرازيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من منافسات لعبة كرة القدم رجال ضمن منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

مشوار الأخضر السعودي في أولمبياد طوكيو 2020

وكان المنتخب السعودي قد تأكد خروجه بعد تلقيه الخسارة الثانية على يد المنتخب الألماني في الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة، حيث تلقى المنتخب السعودي الخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين لهدف في افتتاح مشوار الأخضر السعودي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ثم الخسارة على يد المنتخب الألماني في الدقائق الأخيرة في مباراة انتهت لصالح الماكينات الألمانية بنتيجة 3-2.

وقد نال المنتخب السعودي الأولمبي الإشادة من قبل العديد من جماهير كرة القدم المتابعين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بالإضافة إلى الإشادة من قبل المحللين الرياضيين، والذين أعجبوا بأداء المنتخب السعودي خلال مشواره بالبطولة، بالرغم من الخسارة في مرتين، إلا أنه أبهر الجميع بالأداء العالي خاصة في المباراة التي كانت أمام المنتخب الألماني.

السعودية ضد البرازيل

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني سعد الشهري لتحقيق أداء متميز ونتيجة إيجابية أمام السامبا البرازيلي في دورة طوكيو 2020، وذلك من أجل إرضاء جماهير كرة القدم السعودية، خصوصاً وأن حظوظ المنتخب السعودي في التأهل قد تلاشت.

أما المنتخب البرازيلي تصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز في المباراة الأولى على منتخب ألمانيا، ثم التعادل أمام منتخب كوت ديفوار بدون أهداف في الجولة الثانية، ليحصد المنتخب البرازيلي أربع نقاط وضعته على صدارة المجموعة، ويحتاج المنتخب البرازيلي للتعادل فقط أمام المنتخب السعودي من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي، ودون الحاجة لنتيجة مباراة ألمانيا أمام كوت ديفوار.

موعد مباراة السعودية والبرازيل

وستنطلق ضربة بداية مباراة السعودية والبرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 صباح يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل

وستقوم قناة bein sports Extra 2 المفتوحة بنقل أحداث مباراة السعودية والبرازيل في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على الهواء مباشرة بتعليق سوار الذهب.