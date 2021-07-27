نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر واستراليا أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر واستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 هي الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر الأولمبي من أجل الاستمرار في منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم رجال والمقامة في طوكيو باليابان، حيث يتطلع لاعبو المنتخب المصري للفوز بهذه المباراة المصيرية من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من منافسات طوكيو 2020.

ويطمح المنتخب المصري في التأهل لدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، ومن ثم الاستمرار في المنافسة بالبطولة، حيث لم يسبق للفرق المصرية التتويج بأي ميدالية أولمبية على مستوى الألعاب الجماعية، وهي ستكون بمثابة الميدالية الأولى للمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب.

موقف مصر واستراليا قبل المباراة المرتقبة

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تعادل في افتتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020 أمام المنتخب الإسباني، إلا أنه تلقى الخسارة في المباراة الثانية على يد المنتخب الأرجنتيني، ليأتي المنتخب المصري في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة ولديه نقطة وحيدة.

أما المنتخب الاسترالي فقد نجح في الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى الخسارة على يد المنتخب الاسباني في الجولة الثانية، ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني خلف المنتخب الاسباني صاحب الصدارة، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثالث بالمجموعة.

فرص تأهل المنتخب المصري لدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على نظيره الاسترالي في مباراة يوم الأربعاء، وانتظار نتيجة مباراة اسبانيا والأرجنتين، حيث أنه في حال فوز أحدهما وفوز المنتخب المصري، ستكون بطاقة التأهل من نصيب المنتخب المصري الأولمبي، أما في حال فوز المنتخب المصري مع انتهاء مباراة اسبانيا والأرجنتين بالتعادل فهذا يعني خروج المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر واستراليا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واستراليا ظهر يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو تموز 2021، حيث ستنطلق صافرة بداية مباراة مصر واستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واستراليا

وكانت شبكة قنوات bein sports قد أعلنت عن نقلها لمباراة مصر واستراليا على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة bein sports Extra2 والمفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث سيبدأ الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.