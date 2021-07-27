نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي ان اكسترا beIN sport Extra 1-2 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد بي ان اكسترا من الترددات التي يبحث عنها كافة محبي الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث تعتبر سلسلة قنوات بي ان سبورت اكسترا هي الرائدة في مجال بث المباريات سواء كرة القدم أو الأولمبياد وذلك بدقة وصوت واضح، وسوف نطرح لكم خلال السطور التالية تردد قناة بي ان سبورت اكسترا المفتوحة.

تردد بي ان اكسترا beIN sport Extra

تنقل قناة بي ان سبورت اكسترا المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية والغربية مباشرة بشكل مجاني، وقد أتاحت سلسلة القنوات مجموعة من الترددات التي تتماشي مع الرسيفر العادي والـ HD.

إلى جانب ذلك فأن قناة بي ان سبورت العربية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات العديد من مباريات المنتخبات العربية في الأولمبياد، وإليكم الترددات الخاصة بـ بي ان سبورت اكسترا على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد بي ان اكسترا على سهيل سات

التردد:11566.

القمر الصناعي: سهيل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

نظام التعديل: 8PSK.

نوع الإرسال: DVB-S2.

تردد بي ان سبورت اكسترا على نايل سات

التردد: 12604.

نظام التعديل: 8PSK.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب أفقي.

نوع الإرسال: DVB-S2.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي ان سبورت اكسترا 2 على نايل سات

تعتبر قناة بي ان سبورت اكسترا 2 واحدة من أهم قنوات الرياضة الناقلة لمباراة مصر والبرتغال لكرة اليد والتي تعتبر من أهم المباريات في أولمبياد طوكيو المقامة على أراضي دولة اليابان.

وتعتبر بي ان سبورت اكسترا 2 هي القناة الوحيدة التي تتيح بعض مباريات الأولمبياد في الدول العربية على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني.

ويمكن ضبط تردد قناة بي ان سبورت 2 لمشاهدة مباراة مصر والبرتغال لكرة اليد من خلال المعلومات التالية:

التردد:12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: bein sport extra 2.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وبهذا يتمكن عشاق الكرة والأولمبياد مشاهدة كافة المباريات المنتخبات العربية من خلال الناقل الحصري بي ان سبورت اكسترا 1 و2 والتي تتيح مشاهدة المباريات من خلال تحميل تردد بي ان اكسترا بشكل مجاني.