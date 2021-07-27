تردد قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة bein sport Extra 2

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محمد سياف - ابو ظبي - جاء تردد قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة ليلتفت حوله الكثير من محبي رياضة كرة القدم المحلية والعربية والدولية، وقد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت أنها ستقوم بنقل كافة مباريات المنتخبات العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وعلى رأسهم المنتخب الأولمبي المصري وشريكه المنتخب السعودي، كما أنها تعتبر منبر لنقل كل أحداث تلك البطولة في كافة الألعاب المختلفة بالإضافة إلى برامجها القوية التي تدعم هذا الحدث الذي يتكرر كل 4 سنوات.

تردد قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

تعتمد قناة بين سبورت المفتوحة اكسترا 2 كل إمكانيات علوم التكنولوجيا الحديثة في مجال البث الفضائي من أجل تقديم صورة طيبة وقوية لجميع مشاهديها داخل وخارج الوطن العربي، ومن المعروف أن قنوات بي إن سبورت هي الشاشة الإعلامية الرياضية الفريدة داخل الوطن العربي ودول شمال إفريقيا، وذلك في نقل كافة البطولات الدولية سواءً قارية أو محلية لتلك الدولة، لذا يجد الكثيرين صعوبة الاستغناء عن تلك القناة وباقي قنوات مجموعة بين سبورت، فهي مليئة بالوجبات الدسمة في كافة الألعاب المختلفة وفي مقدمتها رياضة كرة القدم.

استطاعت قنوات بي إن سبورت في الفترة الأخيرة في تجميع عشاق كرة القدم حول شاشتها الفضية، حيث قدمت ومازالت تقدم كافة المواجهات في كثير من البطولات الدولية والمحلية للكثير من بلدان العالم العربي والخارجي، وفي مقدمتهم، الدوري الإنجليزي، ودوري الإسباني، والفرنسي، والبرتغالي، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم والبطولات القارية سواءً للمنتخبات أو الفرق، ومن الجانب الآخر، تملك مجموعة تلك القنوات كوادر فنية في كافة المجالات المختلفة لها القدرة على صنع الفارق واحتلال مكانة مرموقة وسط القنوات الرياضية، وجاء تردد قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة على النحو التالي.