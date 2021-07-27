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محمد سياف - ابو ظبي - جاء تردد قناة بي إن سبورت اكسترا المفتوحة ليحتل المركز الأول في جميع عمليات البحث، وذلك لعدة أسباب، أولهما أنها قناة إخبارية شاملة، تطلق كل كاميراتها في جميع بقاع العالم لنقل الحقيقة دون تزيف للواقع، كما أنها تنفرد بأهم الصفقات لجميع الفرق الكروية على الصعيد العربي والإفريقي والأوروبي والمحلي، كما أنها من القنوات التي لها السبق في نقل الكثير من المباريات على الهواء مباشرةً بطريقة مجانية لبعض المنتخبات العربية في أولمبياد طوكيو 2020 وعلى رأسهم المنتخب المصري والسعودي والقطري.

تردد قناة بي إن سبورت اكسترا المفتوحة

تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي لا يستغنى عنها المشاهد الحب لرياضة كرة القدم، حيث تلقي بظلالها على الكثير من الجوانب المختلفة لكافة الفرق المشهورة وعلى رأسهم برشلونة والريال وكافة فرق الدوري الإنجليزي، بمعنى تجعل المشاهد يعيش داخل المستطيل الأخضر، لذا فقد نالت تلك القناة في الفترة الأخيرة الكثير من الاستحسان ودرجات التشجيع الكبيرة من أجل مواصلة نجاحها في تقديم وجبات دسمة قوية، كما أنها نعتمد على الشافية والنزاهة في تناول الكثير من القضايا الرياضية الشائكة داخل الوطن العربي والعالم الخارجي.

قناة بين سبورت اكسترا

تستخدم تلك القناة كافة إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في نقل الحدث بطريقة إحترافية، متعمدة على مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية والفنية قادرة على صنع الفارق، ومن المعروف إن تلك القناة واحدة من قنوات مجموعة بي إن سبورت، علمًا بأن تلك القناة لا تنقل فقط الأحداث الكروية بل لها باع كبير في نقل كافة البطولات والدوريات لكثير من الألعاب الأخرى، أما عن تردد قناة بي إن سبورت اكسترا المفتوحة bein sport extra 2، فهو على النحو التالي.