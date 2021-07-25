موعد مباراة مصر الأولمبي وأستراليا في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021

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عمر شويل - جدة يستضيف استاد مياجي موعد مباراة مصر الأولمبي وأستراليا في يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، تعتبر تلك المباراة هي حياة وموت للمنتخب المصري، الفوز بتلك المباراة بمثابة طوق النجاة والوصول إلى دور الـ 16، يدخل المصريون تلك المباراة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع المنتخب الإسباني ثم الخسارة من المنتخب الأرجنتيني، تتطلع الجماهير المصرية بإلحاق الهزيمة للمنتخب الأسترالي من أجل الصعود إلى دور التالي وتحقيق مكانة كبيرة تليق باسم كرة المصرية في الأولمبياد.

موعد مباراة مصر الأولمبي وأستراليا في الألعاب الأولمبية 2021

يدخل لاعبي منتخب مصر اختبار صعب للغاية مع نظيرة الأسترالي، وذلك يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة، يعلم الجميع أن خسارة الفراعنة تعني الخروج الرسمي من تلك البطولة، ومن نفس المضمون، أكد لاعبي المنتخب أنهم على مقدار تحمل المسؤولية والخروج بنتيجة إيجابية تسعد المصريون، ومن الجانب الآخر، ستكون مباراة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الإسباني مباراة القوية وستحمل الكثير بعد نهايتها في ترتيب مجموعة مصر.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

حل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع المنتخب المصري والفوز على أستراليا، وجاء المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارة من إسبانيا والفوز على المنتخب الأرجنتيني، وحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولكن المواجهات المباشرة أعطت الأسبقية للمنتخب الأسترالي في المركز الثاني، وجاءت مصر برصيد نقطة واحدة لتتذيل المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت مسؤوليتها الكاملة في بث كل مجريات تلك البطولة في كافة الألعاب المختلفة على جميع قنواتها، ومن المنتظر أن تقوم بنقل تلك المباراة على الهواء مباشرةً عبر برنامج استديو التحليلي الذي يستضيف ألمع نجوم الكرة المصرية والعربية، وذلك لتقديم وجبة دسمة من التحليل الفني وفرص كل فريق في الفوز والإطلاع على أماكن القوة والضعف في كل فريق وذلك قبل المباراة.