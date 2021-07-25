مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي السعودي في طوكيو 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي السعودي في طوكيو، من أهم ما يتم البحث عنه في الأيام الحالية، وخاصة من قبل عشاق المباريات الرياضية والبطولات الهامة، حيث من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو على أرض العاصمة اليابانية طوكيو، ويشارك فيها المنتخب المصري والمنتخب السعودي، لذلك يبحث الجميع عن مواعيد هذه المباريات من أجل مشاهدها بشكل مباشر والاستمتاع بها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المواعيد الخاصة بمباريات المنتخب السعودي في الأولمبياد.

أولمبياد طوكيو 2021

أولمبياد طوكيو 2021 ويكيبيديا هي أحد أشهر وأهم المسابقات الرياضية العالمية، وتضم عدد من المسابقات في العديد من الرياضيات المختلفة الشتوية والصيفية، والتي يشارك فيها أكثر من 200 دولة على مستوى العالم، ومن الجدير بالذكر أنه تم سابقاً تأجيل أولمبياد طوكيو، حيث كان من المقرر أن تقام في 2020، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد كبير جدا من سكان العالم بهذا الفيروس، تم تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021.

موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2021

من الجدير بالذكر أن اليابان فازت بحقوق تنظيم الأولمبياد سابقا في عام 2013، لذلك تشهد محركات البحث نسبة بحث عالية عن موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2021، ومن المقرر أن يبدأ أولمبياد طوكيو لهذا العام 2021 في دولة اليابان في يوم 23 من شهر يوليو، كما تستمر إلى اليوم 8 من شهر أغسطس من نفس العام.

مجموعات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم

تضم مجموعات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم عدد أربع مجموعات، تحتوي كل منهم على أربعة منتخبات، وفيما يلي هذه المجموعات والمنتخبات:-

تضم المجموعة الأولى منتخب المكسيك منتخب فرنسا، ومنتخب اليابان ومنتخب جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية تضم منتخب هندوراس، ومنتخب رومانيا، ومنتخب نيوزلندا، ومنتخب كوريا الجنوبية.

تضم المجموعة الثالثة منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين، ومنتخب إسبانيا، ومنتخب استراليا.

المجموعة الرابعة تضم منتخب ألمانيا منتخب السعودية ومنتخب ساحل العاج، ومنتخب البرازيل.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي السعودي

يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، ونعرض لكم مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي السعودي كما يلي:-