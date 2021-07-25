نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط فورا.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021، من أهم وأكثر الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، وخاصة في ذلك الوقت الذي يشهد العديد من المباريات الهامة والبطولات الرياضية القوية، حيث يقترب موعد انطلاق مباريات أولمبياد طوكيو لعام 2021، والتي كان من المقرر أن تقام العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا إلى العام الجاري، ومن المحتمل أن تبدأ في يوم 23 من شهر يوليو الجاري إلى يوم 8 من شهر أغسطس، لذلك سوف نقدم لكم اليوم التردد الخاص بقناة بين سبورت، التي تقوم بنقل جميع المباراة مباشرة.

شبكة بين سبورت

تعد شبكة بين سبورت من أهم وأشهر المواقع والشبكات الرياضية والإخبارية على مستوى الدول العربية، والتي تم تأسيسها في عام 2012، وكان ذلك برئاسة ناصر الخليفي، وكان الرئيس التنفيذي يوسف العبيدلي، وقناة بين سبورت من القنوات التابعة لباقة قنوات بين الإعلامية، ومقرها الرئيسي في دولة قطر، وبالتحديد في مدينة الدوحة، حيث تخصصت قناة بين سبورت في تقديم محتويات رياضية مميزة وحصرية، وذلك من خلال بث المباريات بشكل مباشر، وتقديم عدد كبير من البرامج المميزة التي تنقل جميع الأخبار الرياضية في جميع الدول العربية والأجنبية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

تشهد محركات البحث في الفترة الأخيرة نسبة بحث عاليه عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021، حيث يرغب عدد كبير من عشاق المباريات الرياضية في متابعة مباريات أولمبياد طوكيو، وخاصة متابعة المنتخب المصري والمنتخب السعودي، وحرصاً من موقعنا على توفير أحدث ترددات القنوات العامة، سوف نقدم لكم الآن التردد الجديد لقناة بين سبورت، حتى تتمكنوا من استقبال القناة بكل سهولة:

تردد قناة بين سبورت

التردد : 12264.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

أو يمكن تنزيلها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12245.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل تردد الموجة 8PSK

إشارة إرسال البث DVB-S2.

والجدير بالذكر أن البطولات المتاح مشاهدتها عبر قناة بين سبورت هي دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال آسيا، دوري كرة القدم الأمريكية، بطولة كأس العالم، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أفريقيا.