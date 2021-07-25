يوفنتوس يحسم مصير رونالدو رسمياً
صرح نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، التشيكي بافيل نيدفيد، بأن نجم فريق "السيدة العجوز"، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيعود لتدريبات الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.
ونقلت وكالت أنباء "رويترز" عن نيدفيد، قوله: إن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس بعد عودته للتدريبات ولن يرحل.. مضيفاً: "كريستيانو رونالدو سيعود غدا الاثنين للتدريبات وسيبقى معنا".
وكانت تقارير إعلامية أفادت خلال الأيام القليلة الماضية، برغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بداية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان أو العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل أن تعلن بعض المواقع الإيطالية، أن مانشستر سيتي مرشح بقوة للتعاقد مع صاحب الكرات الذهبية الخمس.
ويمتد العقد الحالي لرونالدو مع يوفنتوس حتى صيف العام 2022، وفي حال عدم تجديده، فسيكون بمقدور النجم البرتغالي الرحيل عن "السيدة العجوز" مجانا مع نهاية موسم 20212022
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