نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والمانيا والقنوات الناقلة مجانا في أولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد نيسان موعد مباراة منتخب السعودية وألمانيا الأوليمبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وننشر لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وألمانيا الأوليمبي، ويقع المنتخبان في مجموعة تضم كلا من ألمانيا ، ساحل العاج، والبرازيل، ويسعي المنتخب السعودي إلى تحقيق الانتصار في المباراة وحصد الثلاث نقاط، ومحاولة تخطي دور المجموعات والتاهل لدور ربع النهائي، ويطمح المنتخب الألماني إلى تحقيق انتصاره الأول في البطولة بعد الإخفاق في الجولة الأولى.

يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات ومحاولة القتال على مركز مؤهل للدور ربع النهائي، وذلك بعد خيبة الأمل التي بدأ بها البطولة، حيث خسر في مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل سالم الدوسري للسعودية، بينما سجل فرانك كيسي، وعبدالإله على العمري أهداف ساحل العاج، ويسعى المنتخب السعودي إلى ترك بصمته في مشاركته الثالثة في الأولمبياد، حيث شارك مرتين من قبل عام 1984 لوس أنجلوس، وعام 1996 أتلانتا، ويبحث المنتخب السعودي عن انتصاره الأول منذ 37 عام في الألمبياد بقيادة جيل الشباب المتألق، ومع الخبرة المتمثلة في سالم الدوسري.

يسعى المنتخب الألماني إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات، حيث خسر في الجولة الأولي أمام منتخب البرازيل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل ريتشالتسون (هاتريك)، وباولينهو أهداف منتخب السامبا، بينما سجل تاديم أميري، وراغنار أتشي هدفي المنتخب الألماني، وبذلك يتواجد المنتخب في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، بينما تتواجد البرازيل في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، ويأتي بعدها ساحل العاج في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، وفي المركز الثالث تتواجد السعودية بدون نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الألماني.

1:30 بتوقيت السعودية، وسوريا، والعراق

12:30 بتوقيت مصر

11:30 بتوقيت المغرب، والجزائر، وتونس

10:30 بتوقيت غرينتش

2:30 بتوقيت عمان والإمارات

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ألمانيا