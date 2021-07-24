نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباره مصر والأرجنتين في أولومبياد طوكيو 2021 والمشاركين في المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباره مصر والأرجنتين باولومبياد طوكيو 2021، نقدم لكم مواعيد وترتيب المجموعات، والقنوات الناقلة المباراة المرتقبة بين مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو2021، حيث يستعد المنتخب المصري الأولومبي لكره القدم لثاني مبارة للمنافسات بدورة الألعاب ألاولمبيا لكره القدم في طوكيو، في أول مباره للمنتخب المصري في كره القدم التعادل السلبي مع مصر ونظيره الاسباني في الجولة الأولى، كما خسر المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد من استراليا، هكذا في هذه المقالة سنتحدث عن مواعيد وقنوات مباراة مصر والأرجنتين في الأولومبيات.

موعد مباره مصر والأرجنتين وترتيب المجموعات وقنوات ألمباره

سنتعرف الآن علي جدول المجموعة الثالثة في مباريات طوكيو، وهذ مجموعة مصر، والترتيب للمجموعة بعد الجولة الأولى من المباريات.

استراليا في المركز الأول برصيد نقاط 3 نقطة.

بينما المنتخب المصري بالمركز الثاني برصيد نثطة واحدة

وياتي بالمركز الثالث منتخب إسبانيا برصيد نقطة واحدة

وفي المركز الأخير المنتخب الارجنيني بالمجموعة بصفر نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري الالومبي في طوكيو

تنقل شبكه قنوات بي أي إن سبورت المباراة الأولومبية لطوكيو 2021 في بث حصري، في المنطقة العربية عبر القنوات المجموعة sports hd 7، وتردد القنوات ben sports، علي نايل سات، و benn sports hd 7.

القمر الصناعي نايل سات” التردد 12604، افقي 2/3.

وعلى القمر الصناعي سهيل سات: التردد 11623، عمودي 2/3 27500.

كما تذاع المباراة على قنوات beIN Sports HD Xtra 2، beIN 4K HDR

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت المفتوحة عن إذاعه مباره مصر وأسبانيا على النايل سات

على التردد: 12604، ومعدل الترميز هو 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباره مصر والأرجنتين طوكيو 2021،

تقام المباره يوم الأحد الموافق 25 يوليو2021 بملعب سابورو دومي.

وبتوقيت القاهرة في الساعة 9 صباح الأحد .

بينما بتوقيت السعودية أل 10 ونصف صباحا.

وكذلك تمام الساعة 11 ونصف ظهرا بتوقيت أبو ظبي.

قائمه المنتخب مصر للأولومبياد

أعلن “شوقي غريب” المدير التنفيذي لمنتخب مصر في الأولومبيات، عن قائمه المشاركين في هذه ألمباره وهم:

المشاركين من حراس المرمي: محمود جاد-محمد النشاوي- محمد صبحي.

بينما خط الدفاع: احمد أبو الفتوح-كريم فؤاد- محمود الونش- احمد حجازي-محمد عبد السلام-احمد رمضان -أسامة جلال-كريم العراقي.

وخط الهجوم: صلاح محسن- احمد ياسر ريان- ناصر منسي.

وفي خط الوسط: اكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحي- ناصر ماهر-عبد الرحمن مجدي-طاهر محمد طاهر- رمضان صبحي- عمار حمدي.

يترقب المصريين مباراة مصر والارجنين التي تقام صبام يوم الأحد 25 يوليو 2021 في دورة الالعاب الالومبية بطوكيو، ونتمنى الفوز للمنتخب المصري.