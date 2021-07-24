نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول جامعة الكويت 2021 الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة الكويت 2021، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت، والتي من المتوقع أن تعلن في الساعات القليلة المقبلة، حيث أعلنت جامعة الكويت عن ظهور النتيجة اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، ويترقب كافة طلاب الثانوية العامة على أحر من الجمر نتائج قبول جامعة الكويت، بعد التقديم في الفترة الماضية في الكثير من الجامعات بالكويت، وهذا بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

نتائج قبول جامعة الكويت 2021

تم فتح باب التقديم في جامعة الكويت يوم 4 يوليو الجاري، وهذا من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة، وظل باب التقديم مفتوح أمام الطلاب حتى يوم 15 من الشهر نفسه، وبعدها قررت العمادة الخاصة بالقبول والتسجيل في جامعة الكويت بمد فترة التسجيل حتى يوم 19 يوليو، وبدأ فرز الطلبات المقدمة من قبل اللجان المختصة، وبناءً على النتيجة التي ستعلن اليوم سيتم تحديد مستقبل كل طالب، وأي كلية سيلتحق بها الطالب.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت

نظراً للفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، تسعى جامعة الكويت على توفير الخدمات الإلكترونية المختلفة للطلاب، والآن يمكن لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة الاطلاع على نتائج قبول جامعة الكويت، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، واتباع بعض الخطوات السهلة، وهي كالتالي:

الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني.

اختيار اللغة العربية.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

كتابة الرقم المدني الخاص بالطلاب.

الضغط على كلمة استعلام.

شروط القبول في جامعة الكويت

جامعة الكويت من أكبر الجامعات في دولة الكويت، والتي تشمل مجموعة متميزة وكبيرة من الكليات في التخصصات والمجالات المختلفة، ووضعت الجامعة مجموعة من الشروط للقبول فيها: