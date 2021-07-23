نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لاولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشك ان اولمبياد طوكيو المقامة الان بدولة اليابان تشهد متابعة الملايين من ابناء الوطن العربى بمختلف الاقطار العربية لمتابعة المنتخابات المشاركة فى تلك الاولمبياد حيث يشارك المنتخب المصرى والمنتخب السعودى لكرة القدم كما يشارك فى تلك الاولمبياد عدد كبير ايضا من الالعاب الرياضية الفردية والتى تنال مشاهدة ومتابعة كبيرة وقد انطلقت افتتاح تلك الدورة يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2012 وسوف تنتهى يوم 8 اغسطس من الشهر القادم بمشيئة الله تعالى ومن بين الالعب الاخرى التى سوف تكون لها اهمية كبيرة من المشاركة

الرياضات المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021

هى رياضات مثل ألعاب قوى والتايكوندو والإبحار والريشة الطائرة ورياضة التجديف ورياضة الجمباز إيقاعي الجمباز القفزى والجودو ورياضة رفع أثقال ركوب الدراجات الجبلية والرماية وايضا السباحة والغطس والسباحة المتزامنة والغولف والفروسية والكاراتيه وكرة الطاولة وكرة الماء وكرة المضرب كرة اليد كرة الطائرة ومبارزة السلاح والمصارعة ورياضة ملاكمة جدير بالذكر ان تلك الددورة هى استثنائية حيث انه من المفترض ان تقام العام الماضى ولكن قد تم اتخاذ قرار بتأجيلها نظرا للظروف التى مر بها العالم اجمع عقب اجتياح جانحة كروانا العالم واصالة الملايين بمختلف البلدان ونظراً لقيام دول العالم بإتخاذ الاجراءات الإحترازية وعدم قيام مثل تلك الفعاليات الرياضية التى تشهد حضور مكثف من جانب عدد من الالاف جدير بالذكر ان تلك الدورة تشهد حضور فريق من اللاجئين من عدد 9 دول مكون من 29 رياضيا ورياضية وقد اتخذت اليابان كافة الاجراءات اللازمة بشكل يومى لمتابعة صحة المشاركين عن طريق الكشف المبكر عن اصابة قد تطرأ بمرض كوفيد 19

القنوات المجانية المفتوحة والناقلة لتغطية تلك الدورة

فقد قررت ادارة bein sport القطرية بإتاحة مشاهدة تلك الفعاليات الرياضية عبر قناة extra 1وايضا قناة extra 2 والتى jl فك تشفيرها لكى يستطيع الملايين فى الاقطار العربية من متابعة مباريات واحداث الفعاليات المختلفة حيث يشارك 11300 رياضى من 206 دولة مختلفة بتلك الدورة الاستثنائية

كما يتم بث عبر قناة بى ان سبورت المفتوحة عدد من احداث تلك الدورة الهامة

وبالنسبة لتردد قناة بى ان سبورت اكسترا 1 فهى على التردد 12605 معدل ترميز 27500